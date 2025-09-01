UFC 322: Carlos Prates desponta como favorito contra ex-campeão Leon Edwards

Na última semana, Dana White anunciou, dentre outros confrontos, que Carlos Prates e Leon Edwards medirão forças no card do UFC 322, programado para o dia 15 de novembro, em Nova York (EUA). E não demorou muito para que o aguardado duelo já figurasse nas principais casas de apostas ao redor do mundo. E, ao que tudo indica, o prestígio do atleta da 'Fighting Nerds' realmente está em alta junto aos fãs. Afinal de contas, mesmo diante do ex-campeão meio-médio (77 kg), o brasileiro desponta como favorito para o combate.

De acordo com o site especializado 'BetUS', Prates surge com uma 'odd' (probabilidade) de -179. Isso significa que, para lucrar R$ 100 com uma eventual vitória do brasileiro, o fã de MMA teria que desembolsar uma quantia prévia de R$ 179. Já Edwards, com status de azarão, desponta com uma 'odd' de + 150. Sendo assim, quem investir R$ 100 no triunfo do ex-campeão inglês terá um lucro de R$ 150 caso o palpite seja certeiro.

A projeção atual das principais casas de apostas para o confronto pode ser explicada pelo momento de ambos na carreira. Enquanto Prates vem de uma vitória impactante contra Geoff Neal, com um nocaute via cotovelada giratória, Edwards amarga uma rara má fase. Pela primeira vez em sua trajetória profissional, 'Rocky', como é conhecido, vem de duas derrotas consecutivas - contra Belal Muhammad, em 2024, e Sean Brady, na atual temporada.

Furada de fila?

Mesmo recém-chegado ao top 10, atualmente na nona posição do ranking, Prates é um dos atletas mais populares da categoria. Cativante dentro e fora do octógono, o brasileiro atrai a atenção de fãs ao redor do mundo. Até por conta desse contexto, Renato 'Moicano' opinou que o representante da 'Fighting Nerds' pode estar a apenas uma vitória de um eventual 'title shot' nos meio-médios.

A eventual 'furada de fila', segundo Moicano, é bastante provável caso um cenário específico ocorra no UFC 322: Carlos Prates vença Leon Edwards por nocaute e, no 'main event' da noite, Jack Della Maddalena derrote Islam Makhachev. Tais fatores, no entendimento de Renato, poderiam alavancar o striker de Taubaté (SP) ao status de 'próximo da fila' pelo cinturão até 77 kg.

