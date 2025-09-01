Treino da seleção terá goleiro herói do Flamengo e joias de Flu e Botafogo

A seleção brasileira vai usar no treino de hoje, na Granja Comary, em Teresópolis, cinco jogadores da base de clubes do Rio.

Léo Nannetti - goleiro do Flamengo

Huguinho - lateral-direito/volante do Botafogo

Léo Jance - lateral-esquerdo do Fluminense

Marquinhos - zagueiro/volante do Botafogo

Gustavo Dohmann - meia do Fluminense

Eles foram chamados para completar a primeira atividade com o técnico Carlo Ancelotti na preparação para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.

Os cinco vão completar a atividade de campo porque o treino de hoje ainda vai ser de recuperação para alguns jogadores. A maioria dos convocados já chegou à concentração da seleção.

Mesmo sendo jogadores que não têm lastro no profissional, a CBF aproveita esses treinos para ficar de olhos nos garotos que são potenciais de futuro nos clubes próximos.

Léo Nanetti

O goleiro está prestes a completar 19 anos e foi o destaque do Flamengo na final do Intercontinental, contra o Barcelona. Ele brilhou na disputa de pênaltis.

Nanetti recentemente renovou contrato com o Fla, até o fim de 2029. A multa rescisória é 70 milhões de euros. Já chegou a treinar no time profissional do Fla e até participou da pré-temporada nos Estados Unidos.

Léo Nannetti celebra durante Flamengo x Barcelona, final do Mundial sub-20 Imagem: ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Huguinho

Joga de volante e de lateral-direito. Tem 18 anos. Participou de dois jogos pelo profissional, contra o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, e Fortaleza, pelo Brasileirão.

Davide Ancelotti tem elogiado o jogador nos bastidores, segundo o UOL apurou. Mas pode ser que ele seja emprestado.

Logo quando chegou ao Brasil, o filho do técnico da seleção deu uma olhada em um clássico do sub-20 contra o Flamengo e gostou do que viu. A partir de então, levou Huguinho para treinar com o profissional. É um jogador visto como habilidoso e de boa técnica. O diminutivo no apelido é por ele ter 1,69m.

Huguinho, lateral-direito do Botafogo Imagem: Reprodução

Marquinhos

Joga de volante, mas tem sido improvisado como zagueiro no Botafogo. Chama a atenção pela capacidade de construção e não necessariamente pelo enfrentamento físico.

Gustavo Dohmann

Dono da camisa 8 e capitão na base do Fluminense, tem 20 anos e faz parte de uma geração apelidada de Esquadrilha 07. Teresópolis, onde a seleção treina, é vizinha da cidade natal dele, Petrópolis. Já foi convocado para seleção sub-15, por exemplo.

Gustavo Dohmann, meia do Fluminense Imagem: Reprodução/Instagram

Léo Jance

Passou pela base de São Paulo e Palmeiras antes de chegar ao Fluminense, em 2023. O lateral estreou pelo profissional neste ano, contra GV San José, da Bolívia. Também é um dos nomes promissores da base tricolor. Em junho, renovou contrato com o Flu até o fim de 2026.