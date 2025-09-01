Treinador revela possível data para retorno de Amanda Nunes

Após surpreender os fãs de MMA ao anunciar sua saída da aposentadoria, Amanda Nunes já tem uma data em mente para voltar ao octógono: dezembro deste ano. A informação foi revelada por seu treinador, Din Thomas, em entrevista ao canal 'UFC Unfiltered'.

Segundo ele, a ex-campeã peso-galo (61 kg) e peso-pena (66 kg) do UFC está montando uma nova equipe. A 'Leoa' já retomou os treinamentos, com foco total no confronto contra a atual detentora do cinturão até 61 kg, Kayla Harrison.

"Estamos cozinhando agora e ela está mirando dezembro. Está saudável, sem lesões, e neste momento estamos organizando sua rotina, o camp e a preparação, para que ela possa chegar pronta à luta - se acontecer em dezembro. Sem lesões. O mais forte e limpa possível...", explicou o técnico.

Empolgação

A adversária escolhida para marcar o retorno de Nunes é uma velha conhecida: Kayla Harrison, atual campeã da categoria e ex-companheira de equipe na 'American Top Team'. As duas protagonizaram uma encarada tensa após a vitória da americana sobre Julianna Peña no UFC 316, em junho. Segundo Din Thomas, o reencontro tem servido como combustível para a brasileira.

"Amanda disse isso ontem: 'Eu sei o quanto é forte... Eu senti isso, e ela é realmente forte. E eu sei do que ela é capaz, mas isso me empolga'. O fato de conhecer o potencial da Kayla a motiva ainda mais - e ela sempre rende melhor quando está assim, animada", completou.

O histórico entre ambas também adiciona um ingrediente pessoal à rivalidade. A baiana deixou a ATT em 2022, alegando desconforto com a presença da rival na academia. Agora, o aguardado duelo entre as ex-colegas promete ser uma das superlutas mais emblemáticas da história recente do MMA feminino.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok