Treinador revela possível data para retorno de Amanda Nunes

01/09/2025 11h46

Após surpreender os fãs de MMA ao anunciar sua saída da aposentadoria, Amanda Nunes já tem uma data em mente para voltar ao octógono: dezembro deste ano. A informação foi revelada por seu treinador, Din Thomas, em entrevista ao canal 'UFC Unfiltered'.

Segundo ele, a ex-campeã peso-galo (61 kg) e peso-pena (66 kg) do UFC está montando uma nova equipe. A 'Leoa' já retomou os treinamentos, com foco total no confronto contra a atual detentora do cinturão até 61 kg, Kayla Harrison.

"Estamos cozinhando agora e ela está mirando dezembro. Está saudável, sem lesões, e neste momento estamos organizando sua rotina, o camp e a preparação, para que ela possa chegar pronta à luta - se acontecer em dezembro. Sem lesões. O mais forte e limpa possível...", explicou o técnico.

Empolgação

A adversária escolhida para marcar o retorno de Nunes é uma velha conhecida: Kayla Harrison, atual campeã da categoria e ex-companheira de equipe na 'American Top Team'. As duas protagonizaram uma encarada tensa após a vitória da americana sobre Julianna Peña no UFC 316, em junho. Segundo Din Thomas, o reencontro tem servido como combustível para a brasileira.

"Amanda disse isso ontem: 'Eu sei o quanto é forte... Eu senti isso, e ela é realmente forte. E eu sei do que ela é capaz, mas isso me empolga'. O fato de conhecer o potencial da Kayla a motiva ainda mais - e ela sempre rende melhor quando está assim, animada", completou.

O histórico entre ambas também adiciona um ingrediente pessoal à rivalidade. A baiana deixou a ATT em 2022, alegando desconforto com a presença da rival na academia. Agora, o aguardado duelo entre as ex-colegas promete ser uma das superlutas mais emblemáticas da história recente do MMA feminino.

