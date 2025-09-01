Ten Hag é demitido após apenas dois jogos de campeonato no comando do Leverkusen

(Reuters) - O Bayer Leverkusen demitiu o técnico Erik Ten Hag após dois jogos no comando da equipe pelo Campeonato Alemão, informou o clube nesta segunda-feira, com o empate do fim de semana com o Werder Bremen não sendo suficiente para salvar o emprego do holandês.

O Leverkusen perdeu o primeiro jogo do campeonato por 2 x 1 em casa para o Hoffenheim, colocando Ten Hag imediatamente sob pressão, e o empate em 3 x 3 no sábado contra o Bremen, que ficou com 10 jogadores em parte do jogo, pôs fim ao seu curto período no clube.

"Essa decisão não foi fácil para nós. Ninguém queria dar esse passo", disse o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, em um comunicado.

"No entanto, as últimas semanas mostraram que construir uma equipe nova e bem-sucedida com essa configuração não é viável."

Ten Hag, que estava sem emprego desde sua demissão pelo Manchester United em outubro, substituiu Xabi Alonso em maio, depois que o espanhol saiu para assumir o comando do Real Madrid.

O Leverkusen terminou em segundo lugar no campeonato na última temporada, depois de Alonso ter levado o time à dobradinha na campanha de 2023-2024, quando conquistou seu primeiro título da Bundesliga sem perder um jogo.

A tarefa de Ten Hag de imitar o período de sucesso de Alonso no clube foi dificultada pelas saídas de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli, Jonathan Tah e Granit Xhaka, entre outros, no final da temporada.

Sua carreira no Leverkusen começou com uma vitória por 4 x 0 sobre o Sonnenhof Grossaspach, time da quarta divisão, na primeira rodada da Copa da Alemanha, mas, com o clube já a cinco pontos do líder Bayern de Munique e com uma campanha na Liga dos Campeões no horizonte, Ten Hag estava sem tempo.

"Uma separação nesta fase inicial da temporada é dolorosa, mas achamos que era necessária", disse o presidente-executivo do Leverkusen, Fernando Carro.

"Continuamos comprometidos em atingir nossas metas para a temporada e, para isso, precisamos das melhores condições possíveis em todos os níveis e em toda a equipe principal."

Antes do jogo de sábado, Ten Hag havia dito que não era nenhum Harry Potter, e também falou sobre os últimos dias da janela de transferências, mas isso não preocupa mais o holandês.

"Uma ou duas coisas ainda podem acontecer no fim de semana para nós e para todo o mercado de transferências", disse Ten Hag aos repórteres.

"Na terça-feira, saberemos como será (a equipe)."

(Reportagem de Trevor Stynes)