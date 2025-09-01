Superliga de Vôlei feminina e masculina será lançada na COB Expo

De todas as atrações, cursos e palestras que a COB Expo 25 organiza para o público, uma das mais concorridas é a plenária que a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) realizará no sábado, dia 27 de setembro.

Dentre muitos assuntos a serem apresentados, a CBV fará o lançamento da temporada 2025/26 da Superliga e conta com a presença de vários atletas e medalhistas olímpicos como as centrais Adenízia e Thaísa e a oposta Tainara, além das campeãs da última temporada Camila Brait e Tifanny e, pelo masculino, o ponteiro Douglas Souza, o central Lucão, o oposto Wallace e o levantador Bruninho.

"O vôlei é um esporte que traz muita alegria ao brasileiro e o lançamento de um campeonato do tamanho da Superliga não teria lugar melhor para acontecer que não fosse no maior encontro do esporte olímpico da América Latina. Temos certeza que a sala da plenária estará lotada para este grande lançamento e também para receber esses atletas tão vencedores." afirmou Giulia Barberatto, Diretora Executiva da COB Expo 25.

Considerado um dos maiores campeonatos nacionais de vôlei do mundo, tanto no feminino quanto no masculino, a Superliga foi disputada pela primeira vez na temporada 1994/95. Nestes mais de 30 anos, a competição revelou atletas do nível de Giba, Serginho, Ricardinho, Sheila, Jaqueline e Fabiana, entre tantos outros. Muitos atletas estrangeiros também demonstraram seu talento nas quadras brasileiras. São os casos da americana Danielle Scott, da cubana Daymi Ramirez e do argentino Carlos Weber.

"A Superliga é uma referência no Brasil dentro e fora de quadra. Buscamos sempre a sua evolução. Fazer o lançamento da edição 25/26 dentro de um evento como a COB Expo 25 é parte desse processo. Tenho certeza que o lançamento vai ser um marco dentro da história vencedora da Superliga", afirma Radamés Lattari, presidente da CBV.

A plenária da Confederação Brasileira de Vôlei com o lançamento da temporada 2025/26 da Superliga Feminina e Masculina será no sábado, dia 27 de setembro, às 13h (de Brasília), e os ingressos disponíveis podem ser adquiridos no site oficial da COB Expo 25.