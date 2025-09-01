Topo

Suárez cospe em auxiliar de rival em final com confusão e pancadaria; veja

Suárez cospe em auxiliar do Seattle Sounders Imagem: Reprodução/X
do UOL

Colaboração para o UOL

01/09/2025 10h08

O Inter Miami foi derrotado por 3 a 0 pelo Seattle Sounders no último domingo, na decisão da Leagues Cup. Após o jogo, a final ficou marcada por pancadaria entre as equipes e pela cuspida do atacante Luis Suárez em um dos auxiliares do elenco rival.

O que aconteceu

O uruguaio discutia com o membro da comissão e o acertou com o gesto, enquanto o goleiro Ustari tentava afastar o conflito. O auxiliar não reagiu e foi afastado pelo camisa 19 do Inter, mas Suárez continuou empurrando e reclamando com outras pessoas.

Em outro momento, Cody Baker foi pego por um mata-leão pelo zagueiro Falcón, do Inter Miami, após o camisa 33 dos campeões e o volante Busquets se desentenderem rodeados por atletas. Outros jogadores trocaram socos e empurrões durante a confusão.

O Inter Miami se classificou à final após vencer o Orlando City por 3 a 1, com dois gols de Lionel Messi. O Seattle bateu o LA Galaxy por 2 a 0 na fase anterior, antes de ser sagrar campeão.

