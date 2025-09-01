Topo

Esporte

Milly: 'Volta de Neymar à seleção depende dele e é decisão política'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 19h25

A ausência de Neymar na última convocação da seleção brasileira reflete uma decisão que vai além do aspecto técnico, afirmou Milly Lacombe no UOL News. Para ela, a volta do camisa 10 depende de uma mudança de postura do próprio jogador.

Neymar ficou de fora da lista do técnico Carlo Ancelotti para as Eliminatórias da Copa do Mundo, gerando debate entre torcedores e comentaristas. O treinador alegou questões físicas, enquanto Neymar contestou e disse que foi opção técnica. O desempenho do jogador pelo Santos, considerado abaixo do esperado, intensificou a discussão sobre sua condição e envolvimento.

Olha, primeiro acho que a gente tem que falar que é a primeira análise de conjuntura correta que o Neymar faz provavelmente na vida. Sim, é técnico. Eu acho que o Ancelotti evitou falar isso, poupou o Neymar.

Relacionadas

Neymar contraria Ancelotti e diz que não está na seleção por opção técnica

Casagrande: 'Neymar quer tumultuar ambiente de Ancelotti'

Seleção: Neymar é preterido mesmo com cortes, e dor na coxa fala mais alto

Ele quer voltar a ser aquele cara. Então ele vai ter que se entregar fisicamente, emocionalmente, filosoficamente, ele vai ter que se entregar politicamente. É isso, é uma decisão política de vida: 'Eu não vou jogar pôquer, eu não vou sair, eu vou treinar, vou dormir cedo e vou acordar cedo e vou treinar.' Ele consegue. Ele só depende dele, mas seria mais fácil se depender de outra pessoa porque só depender dele parece que é um complicador.
Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Fluminense abre venda de ingressos para duelos com Bahia e Corinthians; veja preços

Liverpool oficializa o centroavante Alexander Isak por R$ 957 milhões: 'Novo camisa 9'

MP pede afastamento de ex-presidentes investigados de órgãos do Corinthians

Cuiabano acerta com o Nottingham Forest e deixa Botafogo: "Até logo"

Santos acerta contratação de zagueiro paraguaio Alexis Duarte

Fulham acerta a contratação de Kevin; veja quanto o Palmeiras vai ganhar

Entidade pede R$ 100 milhões ao Fla após fala de dirigente sobre africanos

Vasco anuncia contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta

Surfe: Italo Ferreira bate australiano e mantém vivo sonho do bi mundial

'Ninguém quer mexer com PCC': Caso Mansur impacta conselheiros do Palmeiras

Rampage Jackson se revolta com ameaças após ataque brutal de seu filho