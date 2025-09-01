Milly: 'Volta de Neymar à seleção depende dele e é decisão política'

A ausência de Neymar na última convocação da seleção brasileira reflete uma decisão que vai além do aspecto técnico, afirmou Milly Lacombe no UOL News. Para ela, a volta do camisa 10 depende de uma mudança de postura do próprio jogador.

Neymar ficou de fora da lista do técnico Carlo Ancelotti para as Eliminatórias da Copa do Mundo, gerando debate entre torcedores e comentaristas. O treinador alegou questões físicas, enquanto Neymar contestou e disse que foi opção técnica. O desempenho do jogador pelo Santos, considerado abaixo do esperado, intensificou a discussão sobre sua condição e envolvimento.

Olha, primeiro acho que a gente tem que falar que é a primeira análise de conjuntura correta que o Neymar faz provavelmente na vida. Sim, é técnico. Eu acho que o Ancelotti evitou falar isso, poupou o Neymar.

Ele quer voltar a ser aquele cara. Então ele vai ter que se entregar fisicamente, emocionalmente, filosoficamente, ele vai ter que se entregar politicamente. É isso, é uma decisão política de vida: 'Eu não vou jogar pôquer, eu não vou sair, eu vou treinar, vou dormir cedo e vou acordar cedo e vou treinar.' Ele consegue. Ele só depende dele, mas seria mais fácil se depender de outra pessoa porque só depender dele parece que é um complicador.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.