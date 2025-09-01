Sinner vence Bublik em modo turbo e volta às quartas no US Open

Alexander Bublik (28 anos, #24 do mundo) alcançou as oitavas de final do US Open sem ter seu saque quebrado. Nesta segunda-feira, porém, Jannik Sinner abriu o duelo quebrando o serviço do cazaque nos dois primeiros games. O número 1 do mundo deu o tom do jogo assim, dominando desde o início até triunfar por 6/1, 6/1 e 6/1 e avançar às quartas de final do torneio americano.

Atual campeão do US Open e bicampeão do Australian Open, Sinner agora soma 25 vitórias seguidas em partidas de Grand Slam disputadas em quadra dura. O italiano de 24 anos luta não só para tentar seu segundo título em Nova York, mas também para manter a liderança do ranking mundial. Ele precisa ganhar um jogo a mais do que Carlos Alcaraz, atual #2, no US Open para seguir no topo.

Para seguir adiante, Sinner terá de passar por um compatriota. Seu oponente nas quartas será Lorenzo Musetti (#10), que passou fácil pelo espanhol Jaume Munar (#44): 6/3, 6/0 e 6/1.

Como aconteceu

Sinner anulou a maior arma de Bublik no primeiro set. Encaixou boas devoluções, ganhou a maioria dos ralis e quebrou o serviço do cazaque três vezes. Em apenas 23 minutos, o primeiro set já estava encerrado: 6/1. O cazaque tentou até um saque por baixo quando perdia por 5/1, mas não teve sucesso.

Down 1-5, Alexander Bublik tries to go to the tricks early 😅 pic.twitter.com/uXYsk3NSPz -- US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

Sem conseguir vencer do fundo de quadra, Bublik tentava curtinhas e subidas à rede, mas seguia cometendo mais erros. Sinner abriu o segundo set com uma quebra, colocou 3/0 no placar e só não fez 4/0 porque cometeu um erro não forçado quando teve outro break point no quarto game. A quebra, porém, veio no sexto game, após mais duas duplas faltas de Bublik (que já somava 11 delas nesse momento). Pouco depois, Sinner repetiu o placar do set anterior: 6/1. O relógio mostrava apenas 51 minutos de partida.

Sem aliviar, o número 1 do mundo voltou a quebrar o cazaque no game inicial da terceira parcial. A essa altura, Bublik não mostrava esperança alguma de sequer esboçar uma reação. Assim, Sinner acabou vencendo sete games seguidos até fazer 4/0. Bublik só venceu mais um game depois disso.