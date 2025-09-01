Topo

Esporte

Sesi Araraquara lidera premiação da LBF 2025 e reforça hegemonia; veja

01/09/2025 22h41

O Sesi Araraquara confirmou sua supremacia no basquete feminino brasileiro na premiação Melhores do Ano LBF 2025, realizada nesta segunda-feira. Campeãs em 2023, 2024 e 2025, as paulistas se destacaram ao vencer quatro das 13 categorias individuais e coletivas da noite.

A temporada 2025 da LBF, encerrada em 19 de agosto após 129 partidas entre fase de classificação e playoffs, teve o Sesi Araraquara novamente no topo. A equipe derrotou o Sampaio Corrêa por 3 a 1 na série melhor de cinco jogos das finais, tornando-se a primeira a vencer três títulos consecutivos na história da liga.

No reconhecimento individual, Vitória Marcelino foi eleita MVP das finais e integrou o quinteto ideal da temporada ao lado da companheira Aline Moura. Débora recebeu o prêmio de melhor defensora, enquanto Sossô foi escolhida como sexta jogadora.


Mesmo sem avançar para a final, o São José brilhou com Manuela Rios, que foi MVP da temporada, cestinha e também entrou no quinteto ideal. Outros destaques individuais incluíram Joice, do Cerrado, líder em assistências; Iza Sangalli, do Unimed Campinas, líder em rebotes; e Maisa Marçal, revelação da temporada e Craque da Galera, representando o Ourinhos.

A cerimônia também contou com um momento de homenagem. O técnico mais vencedor da história da LBF (quatro títulos), Antônio Carlos Vendramini, falecido em julho, recebeu postumamente o prêmio de melhor técnico. Familiares do multicampeão prestigiaram o tributo, considerado o momento mais emocionante da noite.

Outros reconhecimentos da premiação incluem o melhor trio de arbitragem, formado por Jacob Barreto, Larissa Rodrigues e Gustavo Matias, e o melhor mascote, Otto, do Blumenau.

Confira todos os vencedores do Melhores do Ano LBF:

MVP da temporada: Manuela Rios (São José)

MVP das finais: Vitória Marcelino (Sesi Araraquara)

Cestinha da temporada: Manuela Rios (São José)

Líder em assistências: Joice (Cerrado)

Líder em rebotes: Iza Sangalli (Unimed Campinas)

Quinteto ideal: Manuela Rios (São José), Vitória Marcelino (Sesi Araraquara), Iza Sangalli (Campinas), Gabi Guimarães (Sampaio Corrêa), Aline Moura (Sesi Araraquara)

Melhor defensora: Débora (Sesi Araraquara)

Revelação da temporada: Maisa Marçal (Cerrado)

Craque da galera: Maisa Marçal (Ourinhos)

Sexta jogadora: Sossô (Sesi Araraquara)

Melhor técnico: Antonio Carlos Vendramini (homenagem)

Melhor trio de arbitragem: Jacob Barreto, Larissa Rodrigues e Gustavo Matias

Melhor mascote: Otto (Blumenau)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Bia Haddad Maia perde para americana nas oitavas de final e está fora do US Open

Bia Haddad perde de Amanda Anisimova nas oitavas de final e é eliminada do US Open

Ferroviária empata com Cuiabá e emenda sétimo jogo de invencibilidade na Série B

Bia Haddad leva pneu, ganha apenas três games e cai nas oitavas do US Open

Yago Dora supera Griffin e conquista o título do Mundial de surfe

Yago Dora impõe soberania nas ondas de Fiji e é campeão mundial pela primeira vez

Mãe celebra troca de Yago Dora do futebol pelo surfe; pai exalta dedicação

WSL: Yago Dora 'se separou' do pai antes de ser campeão mundial de surfe

'Senti algo especial', diz Yago Dora após ganhar título inédito na WSL

Yago Dora sobra na decisão, brilha em Fiji e é campeão mundial de surfe

Sesi Araraquara lidera premiação da LBF 2025 e reforça hegemonia; veja