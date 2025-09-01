Sesi Araraquara lidera premiação da LBF 2025 e reforça hegemonia; veja

O Sesi Araraquara confirmou sua supremacia no basquete feminino brasileiro na premiação Melhores do Ano LBF 2025, realizada nesta segunda-feira. Campeãs em 2023, 2024 e 2025, as paulistas se destacaram ao vencer quatro das 13 categorias individuais e coletivas da noite.

A temporada 2025 da LBF, encerrada em 19 de agosto após 129 partidas entre fase de classificação e playoffs, teve o Sesi Araraquara novamente no topo. A equipe derrotou o Sampaio Corrêa por 3 a 1 na série melhor de cinco jogos das finais, tornando-se a primeira a vencer três títulos consecutivos na história da liga.

No reconhecimento individual, Vitória Marcelino foi eleita MVP das finais e integrou o quinteto ideal da temporada ao lado da companheira Aline Moura. Débora recebeu o prêmio de melhor defensora, enquanto Sossô foi escolhida como sexta jogadora.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Liga de Basquete Feminino (@lbf.oficial)

Mesmo sem avançar para a final, o São José brilhou com Manuela Rios, que foi MVP da temporada, cestinha e também entrou no quinteto ideal. Outros destaques individuais incluíram Joice, do Cerrado, líder em assistências; Iza Sangalli, do Unimed Campinas, líder em rebotes; e Maisa Marçal, revelação da temporada e Craque da Galera, representando o Ourinhos.

A cerimônia também contou com um momento de homenagem. O técnico mais vencedor da história da LBF (quatro títulos), Antônio Carlos Vendramini, falecido em julho, recebeu postumamente o prêmio de melhor técnico. Familiares do multicampeão prestigiaram o tributo, considerado o momento mais emocionante da noite.

Outros reconhecimentos da premiação incluem o melhor trio de arbitragem, formado por Jacob Barreto, Larissa Rodrigues e Gustavo Matias, e o melhor mascote, Otto, do Blumenau.

Confira todos os vencedores do Melhores do Ano LBF:

MVP da temporada: Manuela Rios (São José)



MVP das finais: Vitória Marcelino (Sesi Araraquara)



Cestinha da temporada: Manuela Rios (São José)



Líder em assistências: Joice (Cerrado)



Líder em rebotes: Iza Sangalli (Unimed Campinas)



Quinteto ideal: Manuela Rios (São José), Vitória Marcelino (Sesi Araraquara), Iza Sangalli (Campinas), Gabi Guimarães (Sampaio Corrêa), Aline Moura (Sesi Araraquara)



Melhor defensora: Débora (Sesi Araraquara)



Revelação da temporada: Maisa Marçal (Cerrado)



Craque da galera: Maisa Marçal (Ourinhos)



Sexta jogadora: Sossô (Sesi Araraquara)



Melhor técnico: Antonio Carlos Vendramini (homenagem)



Melhor trio de arbitragem: Jacob Barreto, Larissa Rodrigues e Gustavo Matias



Melhor mascote: Otto (Blumenau)