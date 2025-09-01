Topo

Esporte

Seleção inicia treinos para encarar o Chile desfalcada e com garotos da base de clubes cariocas

Teresópolis

01/09/2025 19h50

Incompleta, a seleção brasileira masculina de futebol realizou nesta segunda-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o primeiro treino visando o jogo com o Chile, quinta-feira, no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Ainda sem contar com todos os jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, o grupo foi completado por cinco jogadores de categorias de base de clubes do Rio de Janeiro.

Os convocados por Ancelotti que treinaram foram: Estêvão, Marquinhos, Bento, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá,

Richarlison, Wesley, Alexsandro, João Pedro, Jean Lucas, Fabrício Bruno, Kaio Jorge, Andrey, Hugo Souza, Vitinho e Samuel Lino. Paquetá, Samuel Lino e Jean Lucas fizeram regenerativo pois jogaram domingo.

Restam se apresentar na concentração e devem chegar ainda nesta segunda-feira: Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha, Gabriel Martinelli, Casemiro, Matheus Cunha e Luiz Henrique.

Como é de costume, os goleiros Bento e Hugo Souza foram bastante exigidos, enquanto os atletas da 'linha' fizeram trabalhos físicos e técnicos comandados pela comissão técnica do treinador italiano.

Existe a possibilidade do jogo de quinta-feira ser o último da seleção em solo brasileiro antes da disputa da Copa do Mundo. Com isso, a expectativa é de um Maracanã lotado. A CBF informou que 45 mil ingressos já foram vendidos e que a procura dos torcedores por bilhetes é intensa.

