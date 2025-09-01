São Paulo terá data Fifa como trunfo para recuperar atletas e "preparar" reforço

A pausa da data Fifa chega em um momento importante para o São Paulo. O período sem jogos permitirá ao departamento médico avançar na recuperação de peças fundamentais e dará ao técnico Hernán Crespo tempo extra para integrar Rafael Toloi, zagueiro contratado em agosto, ao elenco tricolor.

As maiores expectativas de retorno recaem sobre Lucas Moura e Marcos Antônio. O camisa 7 passou por uma artroscopia no joelho direito no último sábado para retirada de fibrose e apresentou boa estabilidade ligamentar no pós-operatório. Já iniciou a fisioterapia e, embora o clube evite estipular prazos, há confiança em evolução rápida. Marcos Antônio, por sua vez, trata de lesão muscular e pode estar novamente à disposição na retomada do Brasileirão.

Arboleda realiza fisioterapia para superar lesão no músculo reto femoral da perna esquerda. Wendell entrou no segundo tempo diante do Crzueiro, mas ainda precisa recuperar ritmo de jogo antes de ser opção na equipe titular, portanto, o período sem jogos é essencial.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? Botafogo

? Brasileirão (23ª rodada)

?? 14/09 (domingo)

? 17h30

?? MorumBIS

? Globo e Premiere ? LDU

? CONMEBOL Libertadores (quartas de final - ida)

?? 18/09 (quinta)

? 19h

?? Rodrigo Paz Delgado

? Quito (EQU)

? Paramount ?... pic.twitter.com/P3nzqHp4Tp ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 31, 2025

Outros jogadores também seguem em tratamento. Alisson apresenta dores no quadril, Calleri se recupera de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Ryan Francisco trata ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo, Oscar se recupera de fratura nos processos transversos de três vértebras lombares, e André Silva segue em tratamento após rompimento do ligamento cruzado posterior e estiramento do ligamento cruzado anterior.

No setor defensivo, Toloi terá a pausa como fase de adaptação física e tática. Livre no mercado após encerrar passagem de dez anos pela Atalanta, o zagueiro ítalo-brasileiro retorna ao Morumbis em um momento de carência na zaga e está sendo preparado para o duelo das quartas de final da Libertadores, diante da LDU.

Com elenco em recuperação e reforço em preparação, o São Paulo projeta voltar fortalecido. O próximo compromisso será no dia 14 de setembro, contra o Botafogo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.