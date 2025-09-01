São Paulo de Crespo volta a passar em branco após nove jogos no Brasileirão

O São Paulo voltou a não marcar gols no Campeonato Brasileiro depois de nove rodadas seguidas balançando as redes. No último sábado, o time sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, pela 22ª rodada. O gol foi marcado por Matheus Pereira, em cobrança de falta no segundo tempo.

A última vez que o Tricolor havia saído de campo sem marcar na competição havia sido em 12 de julho, na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada. De lá para cá, o time de Hernán Crespo construiu uma sequência de oito jogos de invencibilidade, com seis vitórias e dois empates, totalizando 14 gols marcados nesse período.

A série incluiu triunfos sobre Corinthians (2 a 0), Fluminense (3 a 1) e Internacional (2 a 1), além de empates movimentados contra Red Bull Bragantino (2 a 2) e Sport (2 a 2).

No Mineirão, a equipe até criou chances, mas não conseguiu superar a defesa celeste. Ferreirinha e Dinenno tiveram as melhores oportunidades, mas pararam em Cássio. A Raposa, por sua vez, aproveitou a bola parada de Matheus Pereira para confirmar a terceira vitória consecutiva no torneio.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? Botafogo

? Brasileirão (23ª rodada)

?? 14/09 (domingo)

? 17h30

?? MorumBIS

? Globo e Premiere ? LDU

? CONMEBOL Libertadores (quartas de final - ida)

?? 18/09 (quinta)

? 19h

?? Rodrigo Paz Delgado

? Quito (EQU)

? Paramount ?... pic.twitter.com/P3nzqHp4Tp

Com o resultado, o São Paulo estaciona nos 32 pontos, em sétimo lugar, e perde a chance de entrar provisoriamente no G6. Já o Cruzeiro chega aos 44, dorme na vice-liderança e segue firme na caça ao Flamengo.

Agora, com a pausa para a data Fifa, o Tricolor volta a campo apenas em 14 de setembro, quando enfrenta o Botafogo no Morumbis. Antes disso, o Cruzeiro encara o Atlético-MG no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, em 11 de setembro.