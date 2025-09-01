Topo

Esporte

São Paulo anuncia Maílton como novo reforço para a temporada

Mailton anunciado como reforço do São Paulo - Reprodução/@SaoPauloFC
Mailton anunciado como reforço do São Paulo Imagem: Reprodução/@SaoPauloFC
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

01/09/2025 11h55

O São Paulo anunciou o lateral-direito Maílton como novo reforço do clube.

O que aconteceu

Maílton chega em definitivo com contrato até o final de 2027. O jogador pertencia ao Metalist, da Ucrânia, mas estava emprestado à Chapecoense.

Relacionadas

Rafael lamenta derrota do São Paulo: 'Empate seria mais justo'

Derrota do São Paulo não esconde soluções de Crespo mesmo com 10 desfalques

São Paulo ainda sonha com Lucas contra LDU apesar de pessimismo do jogador

O Tricolor conseguiu a liberação do atleta sem custos diante de uma dívida que os ucranianos tinham com o clube. O valor devido estava na casa dos 600 mil euros (R$ 3,8 milhões) e o São Paulo perdoou a dívida pela liberação do jogador.

Maílton vinha sendo o maior destaque da Chapecoense na Série B. Ele somava sete gols e nove assistências em 30 jogos.

O clube catarinense não tinha cláusula de proteção no empréstimo de Maílton e não será ressarcido pela perda do jogador. Revelado pelo Palmeiras, o lateral tem 27 anos e vive sua melhor temporada em termos de números na carreira.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Confira as principais novidades do último dia da janela de transferências europeia

'Flamengo foi castigado por preciosismo e acomodação', diz Mauro Cezar

Corinthians convence Memphis Depay a receber dívida milionária em parcelas

Palmeiras dominou Corinthians no Dérbi? Colunistas divergem

Mirassol faz nova vítima em sua fortaleza e já sonha com Libertadores

São Paulo anuncia Maílton como novo reforço para a temporada

Treinador revela possível data para retorno de Amanda Nunes

São Paulo anuncia a contratação do lateral-direito Mailton, ex-Chapecoense, até 2027

Palmeiras cria pouco e joga menos do que deve, afirma Mauro Cezar

UFC 322: Carlos Prates desponta como favorito contra ex-campeão Leon Edwards

Palmeiras parabeniza Corinthians por aniversário de 115 anos: "Vida longa ao maior clássico do mundo"