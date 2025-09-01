Topo

Esporte

São Paulo anuncia a contratação do lateral direito Mailton

01/09/2025 11h11

Mailton é o novo jogador do São Paulo. Nesta segunda-feira, o Tricolor anunciou a contratação do lateral direito, que estava emprestado à Chpaecoense.

O atleta de 27 anos assinou com o São Paulo até o dia 31 de dezembro de 2027. Agora, o Tricolor agiliza para regularizar Mailton no BID (Boletim Informativo Diário) até a próxima partida. A equipe de Crespo volta a campo no próximo domingo (14), quando recebe o Botafogo, no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O lateral foi mais uma oportunidade de mercado encontrada pela diretoria para reforçar a equipe, já que Mailton assinou com o São Paulo sem custos, uma vez que o clube perdoou uma dívida que o Metalist possuía devido à compra de Paulinho Bóia.

"É uma sensação inexplicável estar aqui. É fruto do trabalho. Eu vinha fazendo uma grande temporada e, graças a Deus, surgiu o interesse do São Paulo, um dos maiores clubes do mundo. Estou muito realizado e espero dar muitas alegrias para o nosso torcedor", celebrou Mailton.

Inicialmente Mailton deverá ser uma opção para a vaga de Cédric Soares, concorrendo com o garoto Maik, revelado pelas categorias de base, pelo status de substituto direto do português.

Trajetória de Mailton

Revelado pelo Palmeiras em 2015, Mailton defendeu diversos times na carreira, acumulando passagens por: Santa Cruz, Mirassol, Operário-PR, Atlético-MG, Coritiba, Metalist Kharviv-UCR, Ponte Preta e Chapecoense.

Nesta temporada, Mailton disputou 30 partidas pela Chapecoense, entre o Campeonato Catarinense e a Série B. No período, o lateral marcou sete gols e deu nove assistências.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Palmeiras parabeniza Corinthians por aniversário de 115 anos: "Vida longa ao maior clássico do mundo"

Corinthians define logística para contar com retorno de Hugo Souza para Copa do Brasil

Baixa de última hora! Rival de brasileiro deixa o card do UFC Paris após morte da avó

São Paulo anuncia a contratação do lateral direito Mailton

Ten Hag é demitido após apenas dois jogos de campeonato no comando do Leverkusen

Reforço do Palmeiras, Andreas Pereira posta foto em avião a caminho do Brasil

Estêvão exalta amadurecimento no Chelsea em apresentação à seleção: 'Mais forte mentalmente'

O que falta para o São Paulo anunciar Marcos Leonardo? Entenda negociação com Al-Hilal

Lautaro Díaz chega a São Paulo para assinar com o Santos

Corinthians fará pente-fino em contratos após venda em segredo dos direitos de joia da base

Presidente do Santos confirma acordo com três reforços; saiba quem são