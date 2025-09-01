São Paulo anuncia a contratação do lateral direito Mailton

Mailton é o novo jogador do São Paulo. Nesta segunda-feira, o Tricolor anunciou a contratação do lateral direito, que estava emprestado à Chpaecoense.

O atleta de 27 anos assinou com o São Paulo até o dia 31 de dezembro de 2027. Agora, o Tricolor agiliza para regularizar Mailton no BID (Boletim Informativo Diário) até a próxima partida. A equipe de Crespo volta a campo no próximo domingo (14), quando recebe o Botafogo, no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O lateral foi mais uma oportunidade de mercado encontrada pela diretoria para reforçar a equipe, já que Mailton assinou com o São Paulo sem custos , uma vez que o clube perdoou uma dívida que o Metalist possuía devido à compra de Paulinho Bóia.

"É uma sensação inexplicável estar aqui. É fruto do trabalho. Eu vinha fazendo uma grande temporada e, graças a Deus, surgiu o interesse do São Paulo, um dos maiores clubes do mundo. Estou muito realizado e espero dar muitas alegrias para o nosso torcedor", celebrou Mailton.

Inicialmente Mailton deverá ser uma opção para a vaga de Cédric Soares, concorrendo com o garoto Maik, revelado pelas categorias de base, pelo status de substituto direto do português.

Trajetória de Mailton

Revelado pelo Palmeiras em 2015, Mailton defendeu diversos times na carreira, acumulando passagens por: Santa Cruz, Mirassol, Operário-PR, Atlético-MG, Coritiba, Metalist Kharviv-UCR, Ponte Preta e Chapecoense.

Nesta temporada, Mailton disputou 30 partidas pela Chapecoense, entre o Campeonato Catarinense e a Série B. No período, o lateral marcou sete gols e deu nove assistências.