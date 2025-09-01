São Paulo aguarda aval de clube árabe para fechar contratação de Marcos Leonardo

O São Paulo aguarda apenas o aval do Al-Hilal, clube de Marcos Leonardo, para concretizar a contratação do atacante. O clube já alinhou todas as bases com o staff do jogador e espera a documentação por parte dos árabes para fechar negócio.

A espera, entretanto, não poderá ser longa. Isso porque a janela de transferências fecha nesta terça-feira. Há poucas horas para a realização dos trâmites burocráticos.

São-paulino desde a infância, Marcos Leonardo tem a vontade de jogar pelo Tricolor até o fim da atual temporada, participando das fases decisivas da Copa Libertadores.

Fora dos planos do técnico Simoni Inzaghi, Marcos Leonardo não foi inscrito no Campeonato Saudita e, portanto, busca deixar o Al-Hilal para ter mais minutos em campo.

Um empréstimo ao São Paulo, mesmo que curto, faria com que os árabes economizassem no pagamento do salário de Marcos Leonardo. Já o Tricolor ganharia um reforço de peso para ir em busca do tão sonhado tetracampeonato da Libertadores.

O jogador também não esconde o sonho de disputar uma Copa do Mundo, mas, para ter chances de ser convocado para a Seleção Brasileira, precisa voltar a ser protagonista, e o São Paulo é visto com bons olhos por ele e pelo seu staff.

Embora outros clubes do futebol brasileiro tenham demonstrado interesse em sua contratação, Marcos Leonardo tem preferência pelo Tricolor e não pensa em "plano B".