Topo

Esporte

São Paulo aguarda aval de clube árabe para fechar contratação de Marcos Leonardo

01/09/2025 14h48

O São Paulo aguarda apenas o aval do Al-Hilal, clube de Marcos Leonardo, para concretizar a contratação do atacante. O clube já alinhou todas as bases com o staff do jogador e espera a documentação por parte dos árabes para fechar negócio.

A espera, entretanto, não poderá ser longa. Isso porque a janela de transferências fecha nesta terça-feira. Há poucas horas para a realização dos trâmites burocráticos.

São-paulino desde a infância, Marcos Leonardo tem a vontade de jogar pelo Tricolor até o fim da atual temporada, participando das fases decisivas da Copa Libertadores.

Fora dos planos do técnico Simoni Inzaghi, Marcos Leonardo não foi inscrito no Campeonato Saudita e, portanto, busca deixar o Al-Hilal para ter mais minutos em campo.

Um empréstimo ao São Paulo, mesmo que curto, faria com que os árabes economizassem no pagamento do salário de Marcos Leonardo. Já o Tricolor ganharia um reforço de peso para ir em busca do tão sonhado tetracampeonato da Libertadores.

O jogador também não esconde o sonho de disputar uma Copa do Mundo, mas, para ter chances de ser convocado para a Seleção Brasileira, precisa voltar a ser protagonista, e o São Paulo é visto com bons olhos por ele e pelo seu staff.

Embora outros clubes do futebol brasileiro tenham demonstrado interesse em sua contratação, Marcos Leonardo tem preferência pelo Tricolor e não pensa em "plano B".

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Corinthians se reapresenta na quarta para iniciar período de treinos na data Fifa

Almería anuncia a contratação do jovem Thalys, ex-Palmeiras

São Paulo aguarda aval de clube árabe para fechar contratação de Marcos Leonardo

Neymar tatua símbolo do Santos na coxa; veja foto

Covington define Gilbert Durinho e Paddy Pimblett como alvos preferenciais no UFC

Fim do jejum! Ex-UFC, Tony Ferguson celebra vitória no boxe: "Não tenho mais pressão"

Após Derby pelo Corinthians, Memphis se apresenta à seleção da Holanda

Chefe da Ferrari cobra melhor desempenho em treinos da F-1: 'Começando trás, você corre riscos'

Palmeiras fecha venda de atacante para 2ª divisão da Espanha; veja detalhes

Santos tem folga dupla e se reapresenta na quarta-feira para iniciar trabalhos na data Fifa

Fortaleza anuncia chegada de dois reforços e vende joia