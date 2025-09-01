Santos tem folga dupla e se reapresenta na quarta-feira para iniciar trabalhos na data Fifa

O elenco do Santos ganhou uma folga dupla após o empate sem gols contra o Fluminense no domingo - o último embate da equipe antes do início da data Fifa. Os jogadores santistas, portanto, receberam a segunda e a terça-feira para descanso.

Os atletas do Santos, portanto, terão os dias de folga para recuperar as energias para a sequência do campeonato. Os dias livres, vale lembrar, já estavam previstos no calendário do elenco santista, independente de qual fosse o resultado do jogo contra o Fluminense.

A reapresentação do Santos, portanto, está marcada para esta quarta-feira, no CT Rei Pelé. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá um longo período de trabalho à frente da equipe, o maior desde sua chegada. Serão pouco mais de 10 dias de preparação.

O grupo santista, desse modo, iniciará a preparação para o confronto diante do Atlético-MG. A partida está agendada para o próximo dia 14 de setembro (um domingo), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este compromisso, Vojvoda terá uma baixa importante. O meia Rollheiser levou o terceiro amarelo no duelo contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão. Por outro lado, o treinador tenta recuperar Arão e Basso.

O Santos não vence há três rodadas no Campeoanto Brasileiro, com duas derrotas e um empate, e busca a reabilitação. O Peixe ainda está ameaçado pelo rebaixamento e caiu para a 16ª posição, ficando com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre o Z4.