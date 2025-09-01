Santos fecha rodada como 6º time com mais chance de cair para Série B

Chegou ao fim mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, e a briga contra o rebaixamento ganhou novos tons. Um dos times que luta para não jogar a Série B na próxima temporada é o Santos, que viu a pressão aumentar com mais um jogo sem vitória.

A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda, que fez sua estreia neste fim de semana, empatou sem gols com o Fluminense e caiu para a 16ª posição na tabela, com 22 pontos. De acordo com dados da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o time praiano fechou a rodada como a sexta equipe com mais chance de queda.

A probabilidade do Peixe ser rebaixado é de 34,4%, número bem maior em relação ao Corinthians, por exemplo, que é o sétimo time no ranking, com 12,8% de chance. O clube da Vila Belmiro fica na frente apenas de Vasco (36%), Vitória (40,3%), Juventude (43,6%), Fortaleza (85,4%) e Sport (95,4%).

Com o empate, o Santos alcançou o terceiro jogo sem vencer no Brasileirão. A equipe também amargou derrotas para Vasco e Bahia, por 6 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

A equipe da Baixada Santista tem mais 17 partidas para tentar evitar o segundo rebaixamento de sua história. O time volta a campo apenas no próximo dia 14, contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada da liga nacional.