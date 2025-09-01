Santos avança por zagueiro Alexis Duarte e fica próximo de acerto; veja detalhes

O Santos segue se movimentando nos últimos dias da janela de transferências. Em busca de jogadores para reforçar o elenco do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Peixe está próximo de acertar a contratação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte, do Spartak Moscou, da Rússia.

A diretoria do Santos encaminhou a chegada de Alexis em definitivo. O Alvinegro Praiano deve desembolsar cerca de 4 milhões de dólares (R$ 21,76 milhões na cotação atual) para contar com os serviços do jogador.

A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Ñandutí, do Paraguai, e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

O negócio entre Santos, Spartak Moscou e Alexis Duarte é visto como encaminhado e pode ser selado em breve. O clube tem pressa para acertar os últimos detalhes da vinda do atleta, uma vez que a janela de transferências se encerra já nesta terça-feira.

Quem é Alexis Duarte?

Alexis Duarte é paraguaio e está no Spartak Moscou, da Rússia, desde a temporada 2022/2023. Pelo time russo, o zagueiro soma 65 partidas, com uma assistência.

Na atual temporada, ele disputou sete partidas pela equipe da Rússia, sendo titular em oito delas.

O defensor foi revelado pelo Cerro Porteño, clube no qual permaneceu por boa parte da carreira. Ele foi negociado com o Spartak Moscou em meio à temporada 2022/2023 do futebol europeu.

Alexis Duarte é destro e tem 1,85m de altura. O paraguaio chegará ao Santos para disputar posição com os zagueiros Luan Peres, João Basso, Luisão e Zé Ivaldo. Além dos quatro, o Peixe também está acertado com Adonis Frías, do León. Gil está fora dos planos e negocia sua rescisão.

Reforços engatilhados

O Santos tem até esta terça-feira, quando se encerra a janela de transferências, para registrar os quatro novos reforços. Além da contratação encaminhada de Alexis Duarte, a diretoria também já alinhou as chegadas do zagueiro Adonis Frías, do meia Victor Hugo e do atacante Lautaro Díaz.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)