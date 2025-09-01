Santos avança por zagueiro Alexis Duarte e fica próximo de acerto; veja detalhes
O Santos segue se movimentando nos últimos dias da janela de transferências. Em busca de jogadores para reforçar o elenco do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Peixe está próximo de acertar a contratação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte, do Spartak Moscou, da Rússia.
A diretoria do Santos encaminhou a chegada de Alexis em definitivo. O Alvinegro Praiano deve desembolsar cerca de 4 milhões de dólares (R$ 21,76 milhões na cotação atual) para contar com os serviços do jogador.
A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Ñandutí, do Paraguai, e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.
O negócio entre Santos, Spartak Moscou e Alexis Duarte é visto como encaminhado e pode ser selado em breve. O clube tem pressa para acertar os últimos detalhes da vinda do atleta, uma vez que a janela de transferências se encerra já nesta terça-feira.
(Foto: Reprodução/Instagram @fcsm_official)
Quem é Alexis Duarte?
Alexis Duarte é paraguaio e está no Spartak Moscou, da Rússia, desde a temporada 2022/2023. Pelo time russo, o zagueiro soma 65 partidas, com uma assistência.
Na atual temporada, ele disputou sete partidas pela equipe da Rússia, sendo titular em oito delas.
O defensor foi revelado pelo Cerro Porteño, clube no qual permaneceu por boa parte da carreira. Ele foi negociado com o Spartak Moscou em meio à temporada 2022/2023 do futebol europeu.
Alexis Duarte é destro e tem 1,85m de altura. O paraguaio chegará ao Santos para disputar posição com os zagueiros Luan Peres, João Basso, Luisão e Zé Ivaldo. Além dos quatro, o Peixe também está acertado com Adonis Frías, do León. Gil está fora dos planos e negocia sua rescisão.
Reforços engatilhados
O Santos tem até esta terça-feira, quando se encerra a janela de transferências, para registrar os quatro novos reforços. Além da contratação encaminhada de Alexis Duarte, a diretoria também já alinhou as chegadas do zagueiro Adonis Frías, do meia Victor Hugo e do atacante Lautaro Díaz.
Próximos jogos do Santos
- Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)