Santos acerta contratação de zagueiro paraguaio Alexis Duarte
O paraguaio Alexis Duarte é o novo reforço do Santos, que acertou a compra do zagueiro por US$ 4 milhões (R$ 21,7 milhões). O jogador de 25 anos assinará contrato de quatro temporadas com o clube paulista.
Duarte estava no Spartak Moscou e chegou a ter sua saída bloqueada há cerca de dez dias, quando o Peixe apresentou a primeira proposta. No entanto, o desejo do atleta de atuar no futebol brasileiro acabou convencendo o clube russo a liberá-lo.
O defensor é esperado em São Paulo nas próximas horas para realizar os exames médicos e, em seguida, assinar contrato com o Santos.