Roger Machado avalia vaias e qualifica vitória do Inter como "alívio imediato"

No Beira-Rio "vazio", o Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1 neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Roger Machado, vaiado durante a partida, avaliou as críticas e celebrou a vitória.

Nas últimas duas semanas, o Internacional emendou uma sequência de quatro derrotas seguidas, sendo três para o Flamengo e uma para o Cruzeiro. Devido a isso, o Colorado deu adeus à Libertadores e só tem o Campeonato Brasileiro para disputar.

Assim, o técnico Roger Machado recebeu críticas e foi vaiado no Beira-Rio, que contou com o pior público do ano para o Internacional: apenas 9.099 torcedores.

"O torcedor que me vaiou foi o mesmo que me aplaudiu de pé na final do Gaúcho. O carinho volta com as vitórias. Não há nenhuma outra possibilidade de lotar o estádio se o time não vencer e atuar bem", disse Roger Machado, em coletiva de imprensa.

Apesar das eliminações e da sequência negativa, Roger Machado preza pela tranquilidade no trabalho. Em meio aos protestos da torcida do Internacional, o treinador reconhece que o time precisa evoluir.

"Foi uma semana mais tensa, mais nervosa... Tento manter tudo tranquilo, mas é claro que não foi. No trabalho, andou normal, mesmo o torcedor que veio cobrar os atletas. Temos o mesmo sentimento deles. Precisamos evoluir. A vitória 'só' dá um alívio imediato", completou.

Fase do Internacional

Somente disputando o Campeonato Brasileiro, agora o Internacional busca uma reação na reta final do torneio. Atualmente, o Colorado está na 10ª posição, com 27 pontos, oito atrás do Mirassol, primeira equipe no G6.

O Internacional volta a campo no próximo sábado (13), após a Data Fifa, quando visita o Palmeiras, pela 23ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.