Renato Gaúcho ganha camisa de Neymar e pede astro do Santos na Seleção

01/09/2025 13h00

O duelo entre Santos e Fluminense no último domingo, na Vila Belmiro, marcou o reencontro entre Neymar e Renato Gaúcho. O craque do Peixe presentou com uma camisa autografada o treinador, que pediu o jogador na Seleção Brasileira.

Em publicação no Instagram na manhã desta segunda-feira, Renato Gaúcho celebrou o reencontro e afirmou que o Brasil precisa de Neymar. Para o técnico, o camisa 10 do time praiano já está bem fisicamente e tecnicamente e merecia ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti.

"Feliz em rever meu amigo e ainda mais feliz em vê-lo jogando bem. Estou na torcida pelo seu retorno à Seleção Brasileira. O Brasil precisa de você. Fisicamente e tecnicamente você já está recuperado, e na minha opinião já merecia ter sido convocado", escreveu o comandante do Fluminense.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Neymar ficou de fora da última convocação do técnico do Brasil para as rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas. Ancelotti revelou que deixou o craque de fora por questões físicas, o que foi desmentido pelo astro.

Em campo, o Santos de Neymar não conseguiu sair do zero com o time de Renato Gaúcho, e o embate, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatado. O Peixe ocupa a 16ª posição da tabela, enquanto o Tricolor Carioca aparece na nona colocação, com 28.

