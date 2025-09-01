Reforço do Palmeiras, Andreas Pereira posta foto em avião a caminho do Brasil

O meio-campista Andreas Pereira, anunciado pelo Palmeiras na última sexta-feira, já está caminho do Brasil. Na manhã desta segunda-feira, o jogador publicou uma foto ao lado de sua família dentro de um avião, com emojis de avião e de um porco na legenda, além da bandeira brasileira.

O jogador de 29 anos deixou o Fulham, da Inglaterra, e assinou um vínculo com o Verdão até 2028 depois de passar por exames no país europeu. Novo camisa 8 de Abel Ferreira, o meia chegará à Academia de Futebol nos próximos dias para conhecer os novos companheiros e se adaptar ao clube.

Andreas era um sonho antigo da diretoria palmeirense, que vinha fazendo contatos pelo meio-campista desde a reta final de 2024. O clube palestrino pagou em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões) ao Fulham pelo jogador.

Andreas Pereira é o 12° reforço do Palmeiras nesta temporada, o quarto desta janela de transferências, que se encerra nesta terça-feira (2 de setembro). O meia chega para reforçar o setor de criação do time alviverde.

O jogador, agora, aguarda a regularização no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para estrear pelo Verdão. Enquanto isso, ele terá o período na Data Fifa para ganhar ritmo visando sua estreia.

O Palmeiras joga apenas no próximo dia 13, contra o Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Allianz Parque a partir das 18h30 (de Brasília).