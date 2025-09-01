Reencontro com River na Libertadores e sequência no Brasileiro: a agenda de jogos do Palmeiras em setembro

O Palmeiras começa setembro de forma mais tranquila, pelo menos em relação ao calendário. No nono mês do ano, a equipe terá seu primeiro compromisso apenas no dia 13, depois da data Fifa, quando enfrenta o Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Depois disso, o Verdão já vira a chave para a disputa da Libertadores. No dia 17, o Verdão reencontra o River Plate, para jogo de ida das quartas de final da competição. O duelo está marcado para acontecer às 21h30, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. As equipes voltam a se enfrentar depois de quatro anos.

O último embate entre os times foi na Libertadores de 2020, na semifinal. Na oportunidade, o Palmeiras venceu o primeiro jogo, na Argentina, por 3 a 0, e depois foi derrotado, em casa, por 2 a 0, mas conseguiu assegurar a vaga à decisão.

Depois de abrir a decisão no continental, o Palmeiras terá uma dobradinha em casa. O Verdão duela com o Fortaleza, no dia 20, pela 24ª rodada do Brasileiro, às 21 horas, e depois recebe o River Plate, no dia 24, para definir o classificado à semifinal, às 21h30.

Por fim, para encerrar o mês, visita o Bahia, no dia 28, às 16 horas, na Arena Fonte Nova. Dos adversários do Brasileirão neste período, o Tricolor de Aço é o único do G4, com 36 pontos, ocupando quarto lugar. O Inter está em 10° lugar, com 27. Já o Fortaleza é o vice-lanterna, com 15.

A situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras vem de uma invencibilidade de nove jogos no Brasileirão. São seis vitórias e três empates. O empate por 1 a 1 com o Corinthians, no domingo, interrompeu a sequência de quatro triunfos do Verdão. O resultado deixou a equipe de Abel Ferreira em terceiro lugar, com 43 pontos, um a menos que o Cruzeiro e quatro a menos que o Flamengo.

A situação do Palmeiras na Libertadores

Na Libertadores, o Palmeiras avançou às quartas de final depois de passar pelo Universitario-PER. Na ida, o Verdão aplicou uma goleada por 4 a 0, em Lima, no Peru, e depois, no Allianz Parque, segurou um empate sem gols para confirmar a vaga.

Os jogos do Palmeiras em setembro

13 de setembro: Palmeiras x Internacional, às 18h30, no Allianz Parque (Brasileirão)



17 de setembro: River Plalte x Palmeiras, às 21h30, no Monumental de Núñez (Libertadores)



20 de setembro: Palmeiras x Fortaleza, às 21h, no Allianz Parque (Brasileirão)



24 de setembro: Palmeiras x River Plate, às 21h30, no Allianz Parque (Libertadores)



28 de setembro: Bahia x Palmeiras, às 26h, na Arena Fonte Nova (Brasileirão)