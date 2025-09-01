Rampage Jackson se revolta com ameaças após ataque brutal de seu filho

Após a polêmica envolvendo Raja Jackson - filho do ex-campeão do UFC Quinton 'Rampage' Jackson - que agrediu violentamente o lutador Stuart Smith, conhecido como 'Syko Stu', durante um evento de telecatch na Califórnia, o veterano do MMA se pronunciou nesta segunda-feira (01) nas redes sociais. Ele criticou duramente as ameaças que sua família vem recebendo desde o ocorrido.

Um comentário feito por um internauta - "A polícia não vai pegá-lo, então é hora da justiça da rua" - teria motivado Rampage a se manifestar novamente (clique aqui). Em um desabafo extenso, o ex-lutador revelou que sua família tem sido alvo de ameaças com teor racista. Ele também negou que o filho tenha invadido o ringue sem autorização, como foi amplamente especulado.

"Minha família e eu estamos recebendo ameaças racistas por causa de toda a desinformação que está sendo postada para criadores de conteúdo ganharem dinheiro com visualizações", declarou.

Rampage reconheceu que o filho extrapolou na reação e disse estar decepcionado com sua postura. Ainda assim, ressaltou que os acontecimentos vêm sendo distorcidos na internet e que a agressão teria sido precedida por um episódio nos bastidores. Segundo ele, Stu, supostamente embriagado, atingiu Raja na cabeça com uma lata de cerveja real durante uma transmissão ao vivo - um dia após o jovem ter sofrido uma concussão em treino de MMA.

"Se o Syko Stu não estivesse bêbado e não tivesse acertado meu filho na cabeça com uma (lata de cerveja de verdade) enquanto ele fazia uma live na própria transmissão, então a Knox ('KnokX Pro Wrestling', empresa que promovia o evento de telecatch na ocasião) não teria sentido que precisava resolver isso deixando o Raja ter a 'vingança' dele no ringue. Se meu filho simplesmente tivesse ido à polícia, o evento inteiro poderia ter sido cancelado e ele poderia ter processado. Mas não, meu filho não é tão inteligente quanto eu gostaria que fosse", lamentou.

O ex-campeão do UFC encerrou a publicação com um apelo por responsabilidade nas redes sociais e demonstrou preocupação com o teor violento de algumas mensagens recebidas. Ele também afirmou que possui testemunhas sobre a conduta de Syko Stu nos bastidores, sugerindo que esse tipo de comportamento não seria inédito.

Leia na íntegra:

"Isso foi longe demais, estou cansado de ficar quieto e deixar todas essas pessoas de QI baixo caírem em clickbait! Sim, meu filho passou dos limites, e estou puto com ele por ter sido um m*** e pela forma como lidou com isso! Mas se o Syko Stu não estivesse bêbado e não tivesse acertado meu filho na cabeça com uma (lata de cerveja de verdade) enquanto ele fazia uma live na própria transmissão, então o Knox não teria sentido que precisava resolver isso deixando o Raja ter a 'vingança' dele no ringue!

Se meu filho tivesse simplesmente ido à polícia quando aconteceu o incidente da lata de cerveja, todo o evento poderia ter sido cancelado e ele poderia ter processado! Mas não, meu filho não é tão inteligente quanto eu gostaria que ele fosse! Agora minha família e eu estamos recebendo ameaças racistas por causa de toda a desinformação que está sendo postada para criadores de conteúdo ganharem dinheiro com visualizações! As pessoas realmente acham que meu filho simplesmente invadiu o ringue na frente de uma plateia ao vivo e pegou o Syko Stu sem permissão para estar ali! Povo, pensem um pouco! Foi encenado! Mas o Raja passou dos limites!

Ele só apertou a mão do Stu e aceitou o pedido de desculpas bêbado dele porque disseram que ele poderia entrar na história! Disseram a ele que ele poderia 'acabar com ele', tenho testemunhas que dizem que não foi a primeira vez que o Syko Stu fez merda por estar bêbado nos bastidores com um fã! Agora estão dizendo que meu filho atacou um veterano militar inocente com Transtorno de Estresse Pós-Traumático, como se ele soubesse tudo sobre o cara que veio por trás dele, bateu nele e depois pediu pra ele 'vender a cena'!

Tenho outros filhos para proteger, e não aceito ameaças de boa. Não tenho medo de prisão nem de morrer pelos meus filhos! E me xingar não vai afetar meus sentimentos! Meu filho deve sim enfrentar as consequências por ter passado do ponto, ele sabe que errou! É por isso que não me contou nada sobre o enredo. Mas o Syko Stu tem sorte de eu não estar lá quando ele bateu na cabeça do meu filho com uma lata de cerveja, um dia depois de ele ter sofrido uma concussão num treino de sparring! Eu não teria me importado se um monte de lutadores profissionais viessem pra cima de mim... Eu sou pai antes de tudo.

Jogue jogos idiotas e ganhe prêmios idiotas. Que todos aprendam a lição: mantenham suas malditas mãos longe dos outros. Se você é pago pra fazer luta de mentirinha, não desrespeite quem faz isso de verdade! Agora eu mesmo entrei nessa m***! Me chama na DM agora!"

