Topo

Esporte

OPINIÃO

PVC: Cruzeiro está na briga para ser campeão brasileiro

do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 16h05

A 22ª rodada do Brasileirão mostrou que o Cruzeiro está vivo na briga pelo título brasileiro, avalia PVC no De Primeira.

Com a vitória sobre o São Paulo, a Raposa retomou a vice-liderança do campeonato e manteve-se na briga com Flamengo e Palmeiras.

O Flamengo tem 16 pontos perdidos, o Palmeiras tem 17 pontos perdidos e o Cruzeiro tem 21. Então, a distância real do Flamengo para o Cruzeiro é de cinco pontos. O Cruzeiro está na briga para ser campeão.

O Cruzeiro disse que não está, mas está na briga para ser campeão. É quem persegue Flamengo e Palmeiras mais diretamente, e neste momento à frente do Palmeiras por pontos ganhos.
Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Fulham contrata ex-Palmeiras por R$ 254 milhões; Alviverde ganha R$ 30 mi

Palmeiras: Andreas entra fácil no lugar do Lucas Evangelista, diz PVC

Após 100 dias de dúvidas e especulações, Rodrygo fica no Real Madrid

Khelif recorre ao CAS contra suspensão da World Boxing por exigência de testes genéticos

Athletico-PR pune torcida organizada após incidentes contra o Corinthians: 'Preservar a ordem'

Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, é anunciado pelo Al-Ahli

Ilhas Marshall: 'última seleção do mundo' joga contra mudanças climáticas e mira Fifa até 2030

PVC: Cruzeiro está na briga para ser campeão brasileiro

Antony assina com Bétis após acordo do clube espanhol com Manchester United

PVC: Pela cartilha da CBF, não tem discussão que foi pênalti para o Grêmio

Luisa Stefani avança as quartas nas duplas do US Open pela 5ª vez; Swiatek arrasa em simples