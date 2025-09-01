PVC: Cruzeiro está na briga para ser campeão brasileiro

A 22ª rodada do Brasileirão mostrou que o Cruzeiro está vivo na briga pelo título brasileiro, avalia PVC no De Primeira.
Com a vitória sobre o São Paulo, a Raposa retomou a vice-liderança do campeonato e manteve-se na briga com Flamengo e Palmeiras.
O Flamengo tem 16 pontos perdidos, o Palmeiras tem 17 pontos perdidos e o Cruzeiro tem 21. Então, a distância real do Flamengo para o Cruzeiro é de cinco pontos. O Cruzeiro está na briga para ser campeão.
O Cruzeiro disse que não está, mas está na briga para ser campeão. É quem persegue Flamengo e Palmeiras mais diretamente, e neste momento à frente do Palmeiras por pontos ganhos.
Paulo Vinícius Coelho
