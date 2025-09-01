Presidente do Santos confirma acordo com três reforços; saiba quem são

O Santos corre contra o tempo para reforçar seu elenco antes do término da janela de transferências. No último domingo, o presidente Marcelo Teixeira confirmou que o clube chegou a um acordo pela contratação de três reforços.

O Peixe encaminhou as contratações do zagueiro Adonis Fías, do León-MEX e do meio-campista Victor Hugo, do Flamengo. Além disso, Teixeira também confirmou o acordo com o Cruzeiro pelo atacante Lautaro Díaz. O presidente espera inscrever os jogadores antes do fim da janela, que se encerra nesta terça-feira.

"Nós estamos com um prazo bem curto para fazer as inscrições. Todos estão na cidade, inclusive, e pretendemos inscrevê-los até o término da janela", disse o mandatário, após o empate sem gols entre Santos e Fluminense, no último domingo, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Lautaro já está acordado com o Cruzeiro, e nós estamos apenas decidindo as questões contratuais", completou.

A chegada de Adonis Frías deve ser em definitivo, com acordo firmado em 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,6 milhões). O argentino de 27 anos 84 jogos, três gols e três assistências pelo time mexicano.

Já Victor Hugo deve ser empestado ao Santos pelo Flamengo até o final de 2026. O jogador está sem espaço no time carioca desde que retornou do Goztepe, da Turquia. Na atual temporada, o meia de 21 anos soma três gols em 36 jogos pelos dois times.

Lautaro Díaz, por fim, também está sem espaço. O jogador sofre com a concorrência no ataque cruzeirense e ganhou poucos minutos no ano. Ao todo, o argentino soma dois gols em 18 partidas na temporada.