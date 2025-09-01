Portuguesa anuncia saída de lateral direito para a Chepecoense

O lateral-direito Talles está de saída da Portuguesa. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a venda do jogador com a Chapecoense, mas seguirá com uma parte dos seus direitos econômicos.

Formado nas categorias de base da Lusa, Talles foi promovido ao elenco profissional em 2024 e, logo após se destacar no Campeonato Paulista, foi emprestado ao Avaí. Nesta temporada, defendeu a camisa rubro-verde por 15 partidas, contribuindo com uma assistência.

Nota Oficial - Talles A Portuguesa SAF informa que negociou em definitivo o lateral-direito Talles com a Associação Chapecoense de Futebol, permanecendo com uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta. Cria da Lusa, Talles chegou ao Canindé em 2021 e foi promovido ao... pic.twitter.com/9EDJwYK5JI ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) September 1, 2025

Na despedida, o jovem destacou a importância da Portuguesa em sua trajetória e demonstrou gratidão ao clube: "A Portuguesa foi fundamental na minha formação, dentro e fora de campo. Serei sempre grato por todo o carinho e aprendizado que tive aqui, e levarei a Lusa no coração em cada passo da minha carreira."

Com a eliminação precoce na Série D do Brasileirão para o Mixto, a Lusa não tem mais jogos oficiais a serem disputados neste ano. Deste modo, o clube decidiu fazer algumas mudanças em seu elenco para a próxima temporada.

A Chapecoense, por sua vez, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e está, atualmente, na terceira posição, na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.