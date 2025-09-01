Topo

Esporte

Portuguesa anuncia saída de lateral direito para a Chepecoense

01/09/2025 20h27

O lateral-direito Talles está de saída da Portuguesa. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a venda do jogador com a Chapecoense, mas seguirá com uma parte dos seus direitos econômicos.

Formado nas categorias de base da Lusa, Talles foi promovido ao elenco profissional em 2024 e, logo após se destacar no Campeonato Paulista, foi emprestado ao Avaí. Nesta temporada, defendeu a camisa rubro-verde por 15 partidas, contribuindo com uma assistência.

Na despedida, o jovem destacou a importância da Portuguesa em sua trajetória e demonstrou gratidão ao clube: "A Portuguesa foi fundamental na minha formação, dentro e fora de campo. Serei sempre grato por todo o carinho e aprendizado que tive aqui, e levarei a Lusa no coração em cada passo da minha carreira."

Com a eliminação precoce na Série D do Brasileirão para o Mixto, a Lusa não tem mais jogos oficiais a serem disputados neste ano. Deste modo, o clube decidiu fazer algumas mudanças em seu elenco para a próxima temporada.

A Chapecoense, por sua vez, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e está, atualmente, na terceira posição, na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Marcelo Melo e Rafael Matos são eliminados na segunda rodada do US Open

Portuguesa anuncia saída de lateral direito para a Chepecoense

Santos avança por zagueiro Alexis Duarte e fica próximo de acerto; veja detalhes

Herói do Mundial sub-20, goleiro do Flamengo treina com a Seleção principal

Vasco contrata zagueiro da seleção colombiana que estava no Galatasaray até o fim de 2026

MP pede afastamento de Andrés, Duilio e Augusto de conselhos do Corinthians

Com gol no fim, Palmeiras vence Real Bétis pela estreia do Mundial de Clubes sub-17

América-MG x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Jean Lucas, do Bahia, celebra primeira convocação à Seleção e relembra sacrifícios na infância

Seleção inicia treinos para encarar o Chile desfalcada e com garotos da base de clubes cariocas

Fluminense abre venda de ingressos para duelos com Bahia e Corinthians; veja preços