Piquerez e Emiliano Martínez, do Palmeiras, se apresentam para defender a seleção do Uruguai

01/09/2025 16h35

O lateral esquerdo Joaquín Piquerez e o meia Emiliano Martínez se apresentaram, nesta segunda-feira, para defender a seleção do Uruguai. A dupla do Palmeiras foi convocada pelo treinador Marcelo Bielsa para os próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Os dois jogadores já vêm ganhando convocações para defender o Uruguai em 2025 e estavam presentes na última data-Fifa, no mês de junho. Nesta edição das Eliminatórias Sul-Americanas, Piquerez já disputou seis jogos, sendo titular em três oportunidades, e Emiliano Martínez entrou em campo duas vezes.

Assim, o Palmeiras terá cinco representantes a serviço de suas seleções nesta data-Fifa. Além dos uruguaios, o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Ramon Sosa foram convocados para defender o Paraguai, enquanto o atacante Flaco López vai vestir a camisa da Argentina.

Uruguai nas Eliminatórias

Com apenas duas vitórias nas últimas dez rodadas pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai ocupa a 4ª posição, com 24 pontos conquistados, e precisa de apenas um empate para garantir presença na próxima edição da Copa do Mundo.

A equipe do técnico Marcelo Bielsa encara o Peru nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Por fim, os uruguaios visitam o Chile no dia 9 de setembro, terça-feira, às 20h30, pela 18ª e última rodada, no Estádio Nacional de Chile, em Santiago.

