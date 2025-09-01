Palmeiras tem expectativa por chegada de Andreas, e elenco ganha folga tripla durante data Fifa

A data Fifa será importante aliada para o Palmeiras para a sequência da temporada. Depois de empatar por 1 a 1 com o Corinthians na noite do domingo, o Verdão programou três dias de folga para o elenco, que só retorna a campo no dia 13 de setembro. O clube terá, na semana, a chegada do meio-campista Andreas Pereira, último reforço anunciado nesta janela de transferências.

O jogador de 29 anos assinou um vínculo com o Verdão até 2028 depois de passar por exames na Inglaterra. Novo camisa 8 de Abel Ferreira, o meia chegará à Academia de Futebol nos próximos dias para conhecer os novos companheiros e se adaptar ao clube.

O Palmeiras, finalmente, terá um período maior de descanso pela primeira vez após a Copa do Mundo de Clubes, que teve fim em junho. Desde que retornou dos Estados Unidos, o Verdão engatou sequência de jogos pelo Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. A equipe segue viva nas duas primeiras competições, mas já deu adeus a esta última.

Reapresentação do Palmeiras

A delegação palmeirense, portanto, se reapresenta apenas na quinta-feira e começa os preparativos para o duelo contra o Internacional, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Inicialmente, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques do zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai) e dos atacantes Ramón Sosa (Paraguai) e Flaco López (Argentina), convocados às respectivas seleções. Além deles, Emiliano Martínez, Piquerez e Facundo Torres podem pintar na seleção uruguaia, que só tem os nomes divulgados na concentração.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com o empate por 1 a 1 com o Corinthians, o Palmeiras acabou fechando a rodada em terceiro lugar, uma posição abaixo da que estava. Isto porque o Cruzeiro assumiu a vice-liderança, com 44 pontos, depois de vencer o São Paulo, por 1 a 0.

O resultado, apesar de não muito favorável à equipe de Abel Ferreira, mantém a série invicta do clube no torneio. Agora, são nove jogos sem perder: seis vitórias e três empates.