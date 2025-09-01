Palmeiras perde chance de sacramentar nova fase e revê fantasma do Dérbi

O Palmeiras jogou o suficiente para vencer o Dérbi contra o Corinthians, na Neo Química Arena, e sacramentar uma nova fase na temporada, mas só empatou e reviu o fantasma do clássico em 2025 — assunto que incomoda Abel Ferreira.

O que aconteceu

Foram sete Dérbis no ano e somente uma vitória do Palmeiras. O Corinthians venceu na final do Paulistão e ainda eliminou o Verdão da Copa do Brasil.

O retrospecto se tornou um dos maiores incômodos do torcedor palmeirense em 2025. A falta de vitórias sobre o maior rival somada à oscilação do time em campo se transformou em pressão.

No entanto, o Palmeiras chegou para o clássico em um novo momento impulsionado pela dupla Vitor Roque e Flaco López atuando junta no ataque. As atuações melhoraram e o Verdão voltou a vencer e convencer em campo desde a vitória sobre o Universitário (PER).

O último desafio do 'novo Palmeiras' da dupla de ataque era vencer o Dérbi, mas o empate trouxe de volta uma ponta de frustração. Mesmo atuando bem, o Verdão não conseguiu a vitória sobre o maior rival.

Abel Ferreira deixou clara sua insatisfação com o recorte feito em cima do ano de 2025 quando questionado sobre esse retrospecto na saída de campo.