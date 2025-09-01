Topo

Palmeiras perde chance de sacramentar nova fase e revê fantasma do Dérbi

Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

01/09/2025 05h30

O Palmeiras jogou o suficiente para vencer o Dérbi contra o Corinthians, na Neo Química Arena, e sacramentar uma nova fase na temporada, mas só empatou e reviu o fantasma do clássico em 2025 — assunto que incomoda Abel Ferreira.

O que aconteceu

Foram sete Dérbis no ano e somente uma vitória do Palmeiras. O Corinthians venceu na final do Paulistão e ainda eliminou o Verdão da Copa do Brasil.

O retrospecto se tornou um dos maiores incômodos do torcedor palmeirense em 2025. A falta de vitórias sobre o maior rival somada à oscilação do time em campo se transformou em pressão.

No entanto, o Palmeiras chegou para o clássico em um novo momento impulsionado pela dupla Vitor Roque e Flaco López atuando junta no ataque. As atuações melhoraram e o Verdão voltou a vencer e convencer em campo desde a vitória sobre o Universitário (PER).

O último desafio do 'novo Palmeiras' da dupla de ataque era vencer o Dérbi, mas o empate trouxe de volta uma ponta de frustração. Mesmo atuando bem, o Verdão não conseguiu a vitória sobre o maior rival.

Abel Ferreira deixou clara sua insatisfação com o recorte feito em cima do ano de 2025 quando questionado sobre esse retrospecto na saída de campo.

Eu gosto da sua pergunta, mas podia ter se referido aos últimos cinco anos. Entendo perfeitamente sua pergunta, ela é provocativa e faz muito bem para tentar tirar o treinador do sério, para tentar ter manchete. Mas também já estou aqui há cinco anos e já tive tempo suficiente para aprender com vocês. É apenas mais um jogo que queríamos ganhar na casa do grande rival. Nosso torcedor quer ganhar, mas seguramente não quer ganhar mais do que seu treinador e seus jogadores Abel Ferreira, em entrevista à Cazé TV

