Palmeiras parabeniza Corinthians por aniversário de 115 anos: "Vida longa ao maior clássico do mundo"

Maior rival da história do Corinthians, o Palmeiras parabenizou o Timão pelos seus 115 anos de história. Nesta segunda-feira, 1º de setembro, o Alvinegro Paulista comemora aniversário.

O perfil oficial do Verdão na plataforma X, antigo Twitter, deixou um comentário na publicação em que o Corinthians celebra sua data de fundação. O clube palestrino parabenizou rival e tratou o Derby como o maior clássico do mundo.

"Parabéns, Corinthians. Vida longa ao maior clássico do mundo", escreveu o Palmeiras.

Parabéns, Corinthians. Vida longa ao maior clássico do mundo. ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 1, 2025

O Derby, inclusive, ganhou mais uma página de sua centenária história na noite do último domingo. Em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram em 1 a 1, na Neo Química Arena. Vitor Roque abriu o placar para o Verdão, e Piquerez, contra, deixou tudo igual para o Timão.

De acordo com dados do Palmeiras, os rivais já se enfrentaram 397 vezes, com 140 vitórias palestrinas, 122 empates e 135 triunfos corintianos. Ao todo, são 555 gols do Verdão contra 506 do Alvinegro.