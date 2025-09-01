Palmeiras: o 'velho' Vitor Roque está de volta? Colunistas debatem

O gol de Vitor Roque no Dérbi é mais um indicativo de que ele está voltando à forma que o levou à seleção brasileira e ao Barcelona? No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Walter Casagrande Jr. analisaram.
Nos últimos seis jogos, o camisa 9 participou diretamente de sete gols do Palmeiras, marcando três vezes e dando quatro assistências.
Lavieri: Vitor Roque melhorou
O Vitor Roque tem participado de gols armando também, não só fazendo gols. Ele melhorou muito e, para mim, é muito claro que é por conta da entrada do Flaco como parceiro dele. Quando a gente tiver uma amostragem melhor, a gente vai chegar à conclusão que o Abel demorou.
Danilo Lavieri
Casão: Vitor Roque tem característica que pede dupla
O Vitor Roque tem uma característica de jogo, que ele precisa de alguém próximo dele. Não dá para ficar com dois pontas abertos e ele centralizado. Primeiro que ele não é alto, [...] mas ele é muito rápido e muito forte fisicamente, não cai de bobeira, fica de pé, busca o corpo da tacante. Quando tem alguém próximo, ele consegue fazer a jogada em dupla.
Walter Casagrande Jr.
