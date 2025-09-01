Palmeiras dominou Corinthians no Dérbi? Colunistas divergem

O Palmeiras dominou o Corinthians no Dérbi ou o empate por 1 a 1 mostra que o time de Abel Ferreira produziu pouco ante o forte sistema defensivo montado por Dorival Jr.?

No Posse de Bola, Juca Kfouri e Danilo Lavieri debateram o clássico na Neo Química Arena e discordaram sobre o suposto domínio verde na casa corintiana.

Lavieri: Palmeiras dominou o clássico e teve chances para matar

O primeiro tempo do jogo foi legal, o segundo tempo foi bem abaixo. O Palmeiras dominou, teve as melhores chances praticamente o jogo todo. No segundo tempo, o Corinthians resolveu se fechar — até nas substituições, o Dorival foi mais para trás do que para frente. Ficou bem claro que estava mais preocupado em não perder.

O Palmeiras criou as oportunidades para matar, especialmente com o Mauricio no segundo tempo, quando saiu cara a cara com o Hugo, não conseguiu torcer a faca, como diz o ditado, e aí volta a perder pontos numa situação em que o torcedor imaginava que poderia vencer, ainda mais depois do tropeço do Flamengo. Danilo Lavieri, colunista do UOL

Juca: Corinthians estava desfalcado; Palmeiras não está com essa bola toda

O Palmeiras treinou a semana inteira, o Corinthians jogou na quarta-feira, em Curitiba, contra o Athletico Paranaense, em gramado artificial, e estava sem cinco jogadores. E o Palmeiras teve tanta chance de gol assim? Eu me lembro de uma defesa do Hugo nessa bola com o Mauricio. O Corinthians estava cansado, estava desfalcado, mas acho que estão passando muito pano para o Palmeiras, não para o Corinthians.

Não tem coitadismo com o Corinthians. É ridículo o Corinthians fazer campanhas para não cair gastando o que gasta. Mas que o Palmeiras não está com essa bola toda, rigorosamente não está. Me diga outra defesa que o Hugo tenha feito. Tá bom, o Weverton não fez nenhuma, até porque a bola que foi no gol entrou no gol contra o Piquerez. Mas me diga outra grande defesa do Hugo. Juca Kfouri, colunista do UOL

