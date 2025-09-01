Palmeiras cria pouco e joga menos do que deve, afirma Mauro Cezar

O Palmeiras de Abel Ferreira produz pouco ofensivamente pelo elenco que tem e joga menos futebol do que deveria, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

É evidente que tem que jogar mais. Não só pelo dinheiro investido, é o tempo que tem do técnico trabalhando. Os jogadores são contratados com o aval dessa comissão técnica. Então, é óbvio que tem que jogar mais. O Palmeiras está jogando bem menos do que deve. Não foi só ontem. Vários jogos o Palmeiras deixa a desejar. O Palmeiras constrói muito pouco.

É preciso produzir mais. A Palmeiras cria muito pouco em relação ao que você imagina de um time tão caro. Talvez aí você possa discutir até as escolhas do clube no mercado. Mauro Cezar, colunista do UOL

Ontem, na Neo Química Arena, o Palmeiras dominou o Corinthians na maior parte do jogo, mas ficou no empate por 1 a 1.

Com isso, o Alviverde perdeu a chance de diminuir a diferença para o líder Flamengo, que tropeçou em casa na rodada.

