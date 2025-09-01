Topo

Palmeiras fecha venda de atacante para 2ª divisão da Espanha; veja detalhes

Thalys, atacante do Palmeiras, em jogo contra a Portuguesa pelo Paulistão - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
Thalys, atacante do Palmeiras, em jogo contra a Portuguesa pelo Paulistão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

01/09/2025 14h18

O Palmeiras finalizou a venda do atacante Thalys para o Almería, que disputa a segunda divisão da Espanha.

O que aconteceu

O clube espanhol vai pagar 6 milhões de euros (quase R$ 38 milhões na cotação atual) para contratar o jogador, mais 1,2 milhão de euros (R$ 7,5 milhões) em impostos. O Alviverde ainda vai lucrar 20% de uma futura venda acima dos 6 milhões de euros.

Thalys chegou ao Palmeiras no sub-17 e teve destaque no sub-20, mas não recebeu muitas oportunidades no time principal. Em duas temporadas no sub-20, o atacante marcou 46 gols em 84 jogos.

O Palmeiras e o estafe do jogador concordaram com a transferência do atleta. O atacante recebeu poucas oportunidades em 2025 no time profissional: 13 jogos, com um total de 446 minutos (quase cinco partidas inteiras). Ele não atua no profissional desde o empate por 2 a 2 contra o Vitória, no dia 3 de agosto.

Além disso, a concorrência no setor ofensivo é pesada: as opção são Vitor Roque, Flaco López e Luighi. Erick Belé, do time sub-20, deve receber chances no time principal.

