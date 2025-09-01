O que falta para o São Paulo anunciar Marcos Leonardo? Entenda negociação com Al-Hilal
Acertado com Marcos Leonardo, o São Paulo corre para ter a liberação do atacante junto ao Al-Hilal por empréstimo. Depois de negociações ao longo dos últimos dias, o clube saudita emperrou as tratativas neste fim de semana. Agora, os são-paulinos tentam retomar as rédeas das conversas para conseguir contar com o atacante ainda neste ano.
Fora da lista de inscritos do Al-Hilal para o Campeonato Saudita e a Copa do Rei Saudita, Marcos Leonardo poderia atuar somente na Champions League asiática neste ano. Isto porque a equipe de Simone Inzaghi optou por relacionar outros nomes estrangeiros para as competições. A vinda para o Brasil possibilitaria ao atacante continuar atuando neste ano.
O empréstimo de Marcos Leonardo seria válido até dezembro, permitindo que o atacante reforce a equipe de Hernán Crespo nas disputas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O São Paulo sofreu com as lesões de Jonathan Calleri, André Silva e Ryan Francisco, três opções na posição de centroavante do time.
De acordo com o UOL, a operação por Marcos Leonardo custaria US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões, na cotação atual), mas o Al-Hilal, inicialmente, arcaria com a maior parte dos custos. Esse ponto da negociação se tornou um empecilho para a liberação de Marcos Leonardo, que tem o desejo de retornar ao Brasil e reforçar o São Paulo.
Aos 22 anos, o atacante foi um dos destaques do Al-Hilal no Mundial de Clubes. Com quatro gols marcados em cinco jogos, dividiu a artilharia da competição ao lado de Ángel Di María, do Benfica, Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, e Gonzalo García, do Real Madrid.
Um retorno ao País também tem como objetivo a convocação do atacante à seleção brasileira. Marcos Leonardo vivia a expectativa de ser relacionado por Carlo Ancelotti para as partidas contra Chile e Bolívia nas Eliminatórias, mas ficou fora do corte final. Thais Quintino, mulher do atacante, chegou a criticar o "sistema" pela ausência.
"Como pode, artilheiro do Mundial de Clubes e melhor atleta brasileiro na temporada, com 31 gols, fora da convocação. Não mudou nada o sistema. Como dizia Legião Urbana, corrupção para todo lado", afirmou. Ao reforçar o São Paulo, o atacante também tem em mente a possibilidade de ganhar destaque para entrar na próxima convocação de Ancelotti, em outubro, antes de retornar ao futebol saudita.
Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo deixou o Brasil em 2023, para defender o Benfica, de Portugal. Após um ano na Europa, rumou ao Al-Hilal em 2024. Em sua primeira temporada na Arábia Saudita, marcou 17 gols em 24 jogos do Campeonato Saudita.