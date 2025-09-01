NFL banca reforma de mais de R$ 2,7 milhões no gramado da Arena Corinthians

A NFL arcou com todos os custos de uma reforma de mais de meio milhão de dólares (R$ 2,7 milhões) no gramado do estádio do Corinthians para a realização do segundo São Paulo Game.

Cofres da NFL, herança para o Corinthians

A liga de futebol americano bancou integralmente a renovação da fibra sintética que reforça a raiz da grama da casa corintiana. Referência no continente, o "tapete" da Arena conta em sua base com cerca de dois centímetros dessa parte artificial para fortalecer a fixação da grama natural, que é a superfície onde o jogo ocorre.

O investimento feito pela NFL ultrapassa a casa de US$ 500 mil, de acordo com Roberto Gomide, presidente World Sports. A empresa fez o projeto do gramado "padrão europeu" da Arena e é responsável pela manutenção desde a inauguração do estádio, em 2014.

É difícil falar porque tem muita coisa envolvida, mas é um investimento acima dos US$ 500 mil. Para o Corinthians foi muito bom porque foi um investimento grande que a NFL fez, a gente espera que dure mais dez anos e não saiu dos cofres do Corinthians. Foi bancado pela NFL e executado com a gente.

Roberto Gomide, presidente da World Sports, responsável pelo gramado

Neo Química Arena recebeu o primeiro jogo da NFL no Brasil Imagem: Karen Fontes/Ag. Estado

A expectativa é que o gramado fique menos escorregadio após a reinjeção da fibra, evitando assim uma polêmica como a do ano passado,. A substância sintética ainda não havia sido renovada nos dez anos e apresentava sinais de desgaste. A necessidade do procedimento foi definida pela NFL em reunião conjunta após a edição de estreia —que ficou marcada pela forte crítica feita até por LeBron James ao campo.

A NFL tem um grupo específico de gramado, que faz visitas periódicas e sentou com o Corinthians e com a nossa equipe. Desde o ano passado, conversando com eles, vimos que tinha que fazer a renovação. Foi verificado que, depois de dez anos, essa fibra sintética se desgastou. Então, a função principal dela estava comprometida. Foi feito todo um trabalho técnico no gramado atual, trouxemos a nova máquina de fibra e se reinjetou em junho. A expectativa de todos é de que esta nova fibra sintética deixe o gramado menos escorregadio

Funcionário do Philadelphia Eagles tira grama da chuteira de jogador durante jogo da NFL no Brasil Imagem: Pedro Vilela/Getty Images

Gomide também chamou atenção para a questão das chuteiras. Em 2024, nem todos os atletas dos Eagles e dos Packers entraram com travas altas, conforme recomendado, e precisaram trocar. "Como o gramado é um pouco mais fino, você sugere entrar com uma trava maior, senão vai acabar escorregando um pouco. Alguns jogadores entraram de trava baixa, até hoje nem sei por quê, mas isso acabou gerando a preocupação: 'Como é que a gente pode melhorar?' Mas era uma coisa que todo mundo sabia", acrescentou.

Reforma durante a Data Fifa

A restauração foi realizada durante a pausa do Mundial da Fifa para driblar o calendário agitado do futebol brasileiro. A ideia inicial era fazer uma completa reforma, de mais de dois meses de duração, mas a falta de tempo hábil fez com que precisassem estabelecer prioridades. A renovação da fibra foi a principal.

O gramado renovado já foi testado nos jogos do Corinthians no último mês e meio e, segundo Gomide, aprovado pelos boleiros.

Estamos animados, o feedback está sendo positivo

Estádio do Corinthians durante o São Paulo Game de 2024 Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

A NFL assume o comando das operações na Arena nesta semana e deixará a reforma do tapete como uma espécie de legado do São Paulo Game. Os responsáveis da liga começaram a chegar ontem e realizam nestes dias o "reconhecimento" do gramado e demais preparativos finais para a partida da sexta à noite, a partir das 21h (de Brasília).

O Los Angeles Chargers encara o Kansas City Chiefs em um clássico divisional que marca o segundo jogo da liga em território brasileiro. Novamente na casa corintiana e com piso renovado.