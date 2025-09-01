Neymar tatua símbolo do Santos na coxa; veja foto

O Santos está eternizado na pele de Neymar Júnior. O craque tatuou o símbolo do Peixe na coxa direita, um pouco acima da tatuagem com o escrito "As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer". O registro foi divulgado pelo tatuador Adão Rosa nesta segunda-feira.

A nova tatuagem do camisa 10 do Santos foi feita pelos artistas Biella Viana e Danilo Bocão.

"Mais uma vez tivemos a honra de receber o Neymar com a equipe Nautica Tattoo. Um momento marcante, onde eternizamos na pele dele um símbolo que carrega uma parte importante da sua história", escreveu Adão Rosa em publicação nas redes sociais.

"Como tatuador, meu trabalho é transformar sentimentos em arte. E quando se trata de alguém que inspira milhões de pessoas no mundo todo, a responsabilidade e a gratidão são ainda maiores. Obrigado Neymar Jr. por confiar em nós. Eternizar um símbolo tão marcante da sua trajetória é uma honra", completou o tatuador.

(Foto: Reprodução/Instagram @adaorosatattoo)

Neymar foi acompanhado por Odell Beckham Jr., jogador de futebol americano da franquia New York Giants, que também foi tatuado no estúdio da Baixada Santista.

Amigo de Neymar, o atleta norte-americano marcou presença na partida entre Santos e Fluminense, na Vila Belmiro, no último domingo. Odell Beckham Jr. foi presenteado com uma camisa do ídolo santista, que fez questão de cumprimentá-lo durante o aquecimento das equipes no gramado.

Neymar em campo

A partida deste domingo entre Santos e Fluminense também marcou o retorno de Neymar à equipe após se recuperar de um incomodo na coxa. O capitão santista permaneceu os 90 minutos em campo e chegou a atuar em duas funções distintas ao longo do confronto.

Segundo dados do Sofascore, o craque teve 75 ações com a bola. Acertou dois de três dribles, completou 75% dos passes, distribuiu dois passes decisivos e sofreu sete faltas. Ainda somou uma finalização para fora.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)