Seleção: Neymar é preterido mesmo com cortes, e dor na coxa fala mais alto

Nem mesmo os cortes recentes e a possibilidade concretizada de jogar contra o Fluminense impediram Neymar de ser preterido por Carlo Ancelotti na seleção brasileira.

E olha que uma das vagas abertas por lesões foi no ataque, em uma posição exercida pelo astro: Matheus Cunha é um 9 que também joga recuado, como se fosse um segundo atacante.

Ancelotti preferiu chamar Samuel Lino, do Flamengo, que já era observado desde os tempos de Atlético de Madrid.

Neymar disse depois do empate com o Flu que não foi convocado por "opção técnica". Jogou para a comissão técnica a decisão de não chamá-lo e disse que está bem fisicamente.

Só que, ao mesmo tempo, reforçou que teve um edema na coxa na semana passada, o que o fez perder alguns treinos antes do jogo contra o Bahia, do qual já estava suspenso.

Na seleção, a fala de Neymar foi vista como uma confirmação da versão apresentada por Ancelotti no dia da convocação, segundo o UOL apurou.

Neymar não estava 100%, na avaliação da comissão técnica. Mas a torcida é por sua recuperação.

Ainda que viesse a jogar na rodada prévia à apresentação — como, de fato, jogou —, a decisão foi de que não era o momento ideal de trazê-lo de volta à seleção.

"Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo", disse o técnico da seleção depois de anunciar a lista.

Além do aspecto físico, tem um componente estratégico da convocação atual. Ancelotti quer conhecer novos jogadores. E não se trata de saber como jogam, mas, sim, como são e como se comportam.

"Neymar não precisamos testar. Todo mundo conhece Neymar, a comissão, a seleção, os torcedores do Brasil conhecem Neymar", acrescentou Ancelotti.

O treinador até brincou dizendo que se Rodrygo, outro que ficou fora, e Neymar quisessem tirar qualquer dúvida, bastaria ligar para ele:

"O Rodrygo tem meu número, não sei se o Neymar tem, mas acho que sim".

Até a Copa do Mundo, Ancelotti ainda vai convocar a seleção em outras três ocasiões: em outubro, novembro e março.