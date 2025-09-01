Topo

Esporte

Fornecedora lança versão manga longa da terceira camisa do São Paulo

New Balance lança camisa 3 do São Paulo na versão manga longa - Divulgação
New Balance lança camisa 3 do São Paulo na versão manga longa Imagem: Divulgação
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

01/09/2025 10h00

O São Paulo e a New Balance lançaram nesta segunda-feira (1º) a versão de manga longa da terceira camisa da coleção 2025.

O que aconteceu

A nova peça tem o preto como cor predominante. O uniforme é inspirado no modelo usado pelos goleiros do clube na final do Mundial de 2005, no Japão.

Relacionadas

Rafael lamenta derrota do São Paulo: 'Empate seria mais justo'

Derrota do São Paulo não esconde soluções de Crespo mesmo com 10 desfalques

São Paulo ainda sonha com Lucas contra LDU apesar de pessimismo do jogador

O design traz referências ao tricampeonato mundial. A camisa tem detalhes em dourado cromado nas estrelas, na logomarca da fornecedora e na gola, além de uma faixa sublimada na manga direita em alusão ao uniforme de 2005.

As camisas no estilo manga longa são sempre um sucesso de vendas. Diante dos resultados que tivemos com o lançamento da terceira camisa manga curta este ano, não podíamos deixar de proporcionar mais uma peça que o torcedor tricolor possa guardar com carinho Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance

O preço definido para a venda é de R$ 369,99, e a tendência é que esse modelo não seja usado em campo. A camisa já está disponível no e-commerce e nas lojas físicas da New Balance e da SAO Store.

A versão integra a linha lançada em 2025. O conjunto já conta com os uniformes home, away e a versão de manga curta da terceira camisa, todos em homenagem ao tricampeonato mundial do clube.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Palmeiras dominou Corinthians no Dérbi? Colunistas divergem

Mirassol faz nova vítima em sua fortaleza e já sonha com Libertadores

São Paulo anuncia Maílton como novo reforço para a temporada

Treinador revela possível data para retorno de Amanda Nunes

São Paulo anuncia a contratação do lateral-direito Mailton, ex-Chapecoense, até 2027

Palmeiras cria pouco e joga menos do que deve, afirma Mauro Cezar

UFC 322: Carlos Prates desponta como favorito contra ex-campeão Leon Edwards

Palmeiras parabeniza Corinthians por aniversário de 115 anos: "Vida longa ao maior clássico do mundo"

Corinthians define logística para contar com retorno de Hugo Souza para Copa do Brasil

Baixa de última hora! Rival de brasileiro deixa o card do UFC Paris após morte da avó

São Paulo anuncia a contratação do lateral direito Mailton