Fornecedora lança versão manga longa da terceira camisa do São Paulo

O São Paulo e a New Balance lançaram nesta segunda-feira (1º) a versão de manga longa da terceira camisa da coleção 2025.

O que aconteceu

A nova peça tem o preto como cor predominante. O uniforme é inspirado no modelo usado pelos goleiros do clube na final do Mundial de 2005, no Japão.

O design traz referências ao tricampeonato mundial. A camisa tem detalhes em dourado cromado nas estrelas, na logomarca da fornecedora e na gola, além de uma faixa sublimada na manga direita em alusão ao uniforme de 2005.

As camisas no estilo manga longa são sempre um sucesso de vendas. Diante dos resultados que tivemos com o lançamento da terceira camisa manga curta este ano, não podíamos deixar de proporcionar mais uma peça que o torcedor tricolor possa guardar com carinho Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance

O preço definido para a venda é de R$ 369,99, e a tendência é que esse modelo não seja usado em campo. A camisa já está disponível no e-commerce e nas lojas físicas da New Balance e da SAO Store.

A versão integra a linha lançada em 2025. O conjunto já conta com os uniformes home, away e a versão de manga curta da terceira camisa, todos em homenagem ao tricampeonato mundial do clube.