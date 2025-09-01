Topo

PVC: CBF não vê polêmica e entende que foi pênalti para o Grêmio

do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 15h50

O pênalti assinalado para o Grêmio contra o Flamengo foi marcado corretamente no entendimento da CBF, afirmou Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo o comentarista, o toque no braço de Ayrton Lucas não deixa margem para dúvidas na interpretação da CBF. A penalidade reacendeu o debate sobre a interpretação da regra.

Para a CBF, não tem polêmica: foi pênalti. Acabou, não tem polêmica. O que está sendo recomendado que os árbitros marquem é o que está sendo marcado. Esse é um ponto importante porque o entendimento da regra da CBF é diferente do entendimento da regra inclusive dos comentaristas de arbitragem.
Paulo Vinícius Coelho

PVC lembrou que a entidade divulgou nos últimos dias uma cartilha justamente sobre o tema. Segundo o colunista, "muita gente não ficou feliz" com o conteúdo da orientação.

A gente disse na semana passada, a gente divulgou aqui, com exclusividade, que a CBF ia divulgar uma cartilha de bola na mão e mão na bola. Muita gente não ficou feliz com a cartilha, mas ela está tentando explicar o que ela entende que é para ser marcado e o que ela entende que não é para ser marcado.
Paulo Vinícius Coelho

