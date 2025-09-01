Topo

MP pede afastamento de ex-presidentes investigados de órgãos do Corinthians

Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves, ex-presidentes do Corinthians Imagem: Montagem UOL
e Livia Camillo
01/09/2025 19h13

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu à Justiça que afaste temporariamente os ex-presidentes do Corinthians, Andrés Sanches e Duílio Monteiro Alves, de todo e qualquer órgão ligado ao Conselho Deliberativo (CD) do clube.

O motivo, segundo a ação cautelar obtida pelo UOL, é a necessidade de proteger a investigação sobre o uso indevido de cartões corporativos, que pode envolver crimes como apropriação indevida e estelionato. A investigação abrange o período de 2018 a maio de 2025.

Augusto Melo também é citado no documento, mas por ter sido submetido a um impeachment, está proibido de integrar o CD alvinegro por dez anos.

Os principais pontos da investigação são

Empresa de fachada emitiu notas para o Corinthians durante a gestão de Duílio Monteiro Alves. Uma empresa chamada "Oliveira Minimercado Ltda," recebeu mais de R$ 32 mil do clube por serviços de buffet, mas o endereço não correspondia a um local de eventos.

Gastos pessoais em cartões corporativos. Foram identificadas mais de 170 compras com cartões corporativos, totalizando mais de R$ 86 mil, para itens que "não tinham relação com o clube". Andrés Sanches chegou a admitir gastos impróprios em um vídeo.

Falta de controle financeiro. O MP-SP descobriu que o clube não tinha controle efetivo sobre os gastos da presidência.

Por que o MP-SP pede afastamento

O MP-SP argumenta que a permanência de Andrés e Duílio nos conselhos é um risco para a investigação. Ambos são conselheiros vitalícios e podem influenciar as próximas eleições do clube, dificultando a coleta de provas.

O Ministério Público acredita que é incompatível ser investigado e, ao mesmo tempo, continuar em posições de poder no clube, pois isso pode atrapalhar a busca por provas.

O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, afirmou em oitiva que o "crime organizado se infiltrou no Corinthians" e que tem sofrido ameaças, o que pode inibir a colaboração de outras pessoas.

O pedido de afastamento se baseia em diversas leis, incluindo o Código de Processo Penal. Além disso, a Lei Geral do Esporte e a Lei Pelé preveem a possibilidade de afastar ou declarar inelegíveis pessoas por "gestão temerária ou fraudulenta".

O que diz Andrés Sanchez

Andrés Sanchez, por meio de sua defesa conduzida pelo advogado Fernando José da Costa, reafirma que sua atuação à frente do Sport Club Corinthians Paulista sempre se pautou pela legalidade, responsabilidade e compromisso institucional.

A defesa ressalta que o pedido formulado pelo Ministério Público, referente à medida cautelar de afastamento temporário dos Conselhos Deliberativos, de Orientação ou de qualquer outro do clube não representa juízo de culpa, tratando-se apenas de providência de natureza processual. Por essa razão, Andrés Sanchez manifesta sua plena confiança na Justiça e na condução imparcial das investigações.

O ex-presidente permanece à inteira disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários e apresentar toda a documentação apta a comprovar a regularidade de sua gestão e de sua atuação no âmbito do clube.

