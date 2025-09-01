Morre Eloi Schleder, maratonista olímpico e campeão sul-americano

Ex-atleta olímpico de atletismo, Elói Schleder morreu neste último domingo, aos 74 anos, em decorrência de um câncer. Apesar de ser natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o maratonista adotava Bragança Paulista como sua cidade desde o final da década de 1990.

"O grande Elói foi uma importante referência para toda a comunidade do atletismo paulista. Ele foi exemplo para muitas gerações que vieram após seus grandes feitos na maratona. Encaminhamos a toda a família do Elói as condolências da FPA, que deixará com certeza boas lembranças a todos nós que o admirávamos", disse o presidente da Federação Paulista de Atletismo, Joel Oliveira.

Elói foi maratonista olímpico e disputou os Jogos de Los Angeles em 1984, onde conquistou a 23ª colocação com o tempo de 2:16:35. Ele também participou de provas de cross-country, 10.000 metros e 3.000 metros com obstáculos em pista.

A World Athletics registrou sua melhor marca pessoal na maratona: 2:12:54, em 1984, em Sydney, Austrália.

No Brasil, Elói ainda venceu a Maratona do Rio em 1982, 1984 e 1986, conquistou o título da Maratona de São Paulo em 1982 e tornou-se campeão sul-americano em 1985.