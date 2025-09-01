Mirassol faz nova vítima em sua fortaleza e já sonha com Libertadores

O Mirassol ampliou a sua lista de vítimas no Brasileirão de maneira mágica na noite de ontem ao golear o Bahia por 5 a 1, pela 22ª rodada. Palco do jogo, o estádio José Maria de Campos Maia, apelidado de Maião, se tornou uma verdadeira fortaleza do time paulista, que sonha com uma vaga na Libertadores.

Território hostil

O Mirassol ainda não sabe o que é perder em casa na sua primeira temporada na elite do Brasileirão. A equipe já disputou 10 jogos no Maião, tendo vencido seis e empatado os outros quatro. Além do time paulista, apenas Flamengo e Bahia ainda não foram derrotados em seus domínios.

O clube do interior é o quarto que mais pontuou como mandante na competição. São 22 pontos somados em casa, contra 30 do Flamengo, 28 do Cruzeiro e 24 do Bahia.

A equipe tornou o José Maria de Campos Maia uma fortaleza mesmo jogando quase sempre sem casa cheia. O estádio tem capacidade para 15 mil torcedores, mas a média de público é de 6 mil presentes por partida até aqui. Muito passa também pela população da cidade, que é de 65,4 mil pessoas.

A lista de vítimas inclui rivais paulistas como Corinthians e Santos, em jogos onde o Mirassol foi dominante. A goleada sobre o Bahia não foi a primeira: o Leão já havia vencido o Grêmio por 4 a 1.

Outras nove equipes ainda vão visitar o Maião neste Brasileirão: Juventude, Bragantino, Internacional, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Ceará, Flamengo e Fluminense. Destes, apenas Flamengo e Bragantino conseguiram vencer o Mirassol no primeiro turno, quando atuaram em casa.

Libertadores: um sonho possível

O Mirassol começou o Brasileirão com foco em não cair, mas tem ido além disso. A equipe é a atual sexta colocada e, hoje, estaria classificada à fase preliminar da Libertadores.

Os números mostram que é possível. O Mirassol tem 35 pontos, contra 32 do São Paulo e 30 do Bragantino, que vêm logo atrás, mas conta com um asterisco: tem dois jogos a menos que os dois rivais paulistas. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe tem 74,7% de chance de ir à competição continental.

Mirassol sonha com Libertadores em sua primeira temporada na elite do Brasileirão Imagem: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Resultados do Mirassol em casa

Mirassol 1 x 1 Fortaleza

Mirassol 4 x 1 Grêmio

Mirassol 2 x 2 Atlético-MG

Mirassol 2 x 1 Corinthians

Mirassol 1 x 0 Sport

Mirassol 3 x 0 Santos

Mirassol 1 x 1 Vitória

Mirassol 3 x 2 Vasco

Mirassol 1 x 1 Cruzeiro

Mirassol 5 x 1 Bahia