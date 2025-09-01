Topo

Esporte

Mirassol faz nova vítima em sua fortaleza e já sonha com Libertadores

Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 12h00

O Mirassol ampliou a sua lista de vítimas no Brasileirão de maneira mágica na noite de ontem ao golear o Bahia por 5 a 1, pela 22ª rodada. Palco do jogo, o estádio José Maria de Campos Maia, apelidado de Maião, se tornou uma verdadeira fortaleza do time paulista, que sonha com uma vaga na Libertadores.

Território hostil

O Mirassol ainda não sabe o que é perder em casa na sua primeira temporada na elite do Brasileirão. A equipe já disputou 10 jogos no Maião, tendo vencido seis e empatado os outros quatro. Além do time paulista, apenas Flamengo e Bahia ainda não foram derrotados em seus domínios.

O clube do interior é o quarto que mais pontuou como mandante na competição. São 22 pontos somados em casa, contra 30 do Flamengo, 28 do Cruzeiro e 24 do Bahia.

Relacionadas

Mirassol atropela Bahia em noite histórica e cola no G4 do Brasileirão

Vitória conta com golaço, bate Atlético-MG em casa e deixa o Z4 do Brasileirão

Palmeiras domina Corinthians na Arena, mas faz gol contra e só empata Dérbi

A equipe tornou o José Maria de Campos Maia uma fortaleza mesmo jogando quase sempre sem casa cheia. O estádio tem capacidade para 15 mil torcedores, mas a média de público é de 6 mil presentes por partida até aqui. Muito passa também pela população da cidade, que é de 65,4 mil pessoas.

A lista de vítimas inclui rivais paulistas como Corinthians e Santos, em jogos onde o Mirassol foi dominante. A goleada sobre o Bahia não foi a primeira: o Leão já havia vencido o Grêmio por 4 a 1.

Outras nove equipes ainda vão visitar o Maião neste Brasileirão: Juventude, Bragantino, Internacional, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Ceará, Flamengo e Fluminense. Destes, apenas Flamengo e Bragantino conseguiram vencer o Mirassol no primeiro turno, quando atuaram em casa.

Libertadores: um sonho possível

O Mirassol começou o Brasileirão com foco em não cair, mas tem ido além disso. A equipe é a atual sexta colocada e, hoje, estaria classificada à fase preliminar da Libertadores.

Os números mostram que é possível. O Mirassol tem 35 pontos, contra 32 do São Paulo e 30 do Bragantino, que vêm logo atrás, mas conta com um asterisco: tem dois jogos a menos que os dois rivais paulistas. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe tem 74,7% de chance de ir à competição continental.

Mirassol sonha com Libertadores em sua primeira temporada na elite do Brasileirão - JP Pinheiro/Agência Mirassol - JP Pinheiro/Agência Mirassol
Mirassol sonha com Libertadores em sua primeira temporada na elite do Brasileirão
Imagem: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Resultados do Mirassol em casa

Mirassol 1 x 1 Fortaleza
Mirassol 4 x 1 Grêmio
Mirassol 2 x 2 Atlético-MG
Mirassol 2 x 1 Corinthians
Mirassol 1 x 0 Sport
Mirassol 3 x 0 Santos
Mirassol 1 x 1 Vitória
Mirassol 3 x 2 Vasco
Mirassol 1 x 1 Cruzeiro
Mirassol 5 x 1 Bahia

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Arnaldo: Desejo de Marcos Leonardo é decisivo em negócio com São Paulo

Confira as principais novidades do último dia da janela de transferências europeia

'Flamengo foi castigado por preciosismo e acomodação', diz Mauro Cezar

Corinthians convence Memphis Depay a receber dívida milionária em parcelas

Palmeiras dominou Corinthians no Dérbi? Colunistas divergem

Mirassol faz nova vítima em sua fortaleza e já sonha com Libertadores

São Paulo anuncia Maílton como novo reforço para a temporada

Treinador revela possível data para retorno de Amanda Nunes

São Paulo anuncia a contratação do lateral-direito Mailton, ex-Chapecoense, até 2027

Palmeiras cria pouco e joga menos do que deve, afirma Mauro Cezar

UFC 322: Carlos Prates desponta como favorito contra ex-campeão Leon Edwards