Mirassol amplia invencibilidade em casa no Brasileiro após goleada; veja números
O Mirassol segue roubando a cena no Campeonato Brasileiro. No último domingo, a equipe paulista goleou o Bahia por 5 a 1, no estádio Campos Maia, onde ainda não perdeu na competição.
O time do técnico Rafael Guanaes alcançou a sexta vitória em dez jogos como mandante e segue como um dos poucos clubes que ainda não perderam em casa pelo Brasileiro. Dos 35 pontos, 22 foram conquistados no Maião.
De acordo com dados do Sofascore, o Mirassol marcou 23 gols e sofreu apenas dez em casa. Além disso, o time soma 32 grandes chances criadas e 45,6% de posse de bola.
Entre os jogos, se destacam as vitórias sobre Santos, por 3 a 0, e Grêmio, por 4 a 1, além, claro, da goleada sobre o Bahia, a maior do estreante da atual edição do Brasileirão. A equipe também venceu Corinthians, Sport e Vasco.
Com a goleada, o Mirassol diminuiu a distância para o G4 e continua sonhando com uma vaga na Libertadores. O time do interior paulista é o sexto colocado, com 35 pontos, um a menos que o próprio Bahia, que ocupa a quarta posição.
Os comandados de Guanaes têm a Data Fifa para descansar e só voltam a campo no próximo dia 13, contra o Grêmio, em Porto Alegre. O duelo, válido pela 23ª rodada, está marcado para as 16h (de Brasília).