Topo

Esporte

Mirassol amplia invencibilidade em casa no Brasileiro após goleada; veja números

01/09/2025 09h45

O Mirassol segue roubando a cena no Campeonato Brasileiro. No último domingo, a equipe paulista goleou o Bahia por 5 a 1, no estádio Campos Maia, onde ainda não perdeu na competição.

O time do técnico Rafael Guanaes alcançou a sexta vitória em dez jogos como mandante e segue como um dos poucos clubes que ainda não perderam em casa pelo Brasileiro. Dos 35 pontos, 22 foram conquistados no Maião.

De acordo com dados do Sofascore, o Mirassol marcou 23 gols e sofreu apenas dez em casa. Além disso, o time soma 32 grandes chances criadas e 45,6% de posse de bola.


Entre os jogos, se destacam as vitórias sobre Santos, por 3 a 0, e Grêmio, por 4 a 1, além, claro, da goleada sobre o Bahia, a maior do estreante da atual edição do Brasileirão. A equipe também venceu Corinthians, Sport e Vasco.

Com a goleada, o Mirassol diminuiu a distância para o G4 e continua sonhando com uma vaga na Libertadores. O time do interior paulista é o sexto colocado, com 35 pontos, um a menos que o próprio Bahia, que ocupa a quarta posição.

Os comandados de Guanaes têm a Data Fifa para descansar e só voltam a campo no próximo dia 13, contra o Grêmio, em Porto Alegre. O duelo, válido pela 23ª rodada, está marcado para as 16h (de Brasília).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Palmeiras parabeniza Corinthians por aniversário de 115 anos: "Vida longa ao maior clássico do mundo"

Corinthians define logística para contar com retorno de Hugo Souza para Copa do Brasil

Baixa de última hora! Rival de brasileiro deixa o card do UFC Paris após morte da avó

São Paulo anuncia a contratação do lateral direito Mailton

Ten Hag é demitido após apenas dois jogos de campeonato no comando do Leverkusen

Reforço do Palmeiras, Andreas Pereira posta foto em avião a caminho do Brasil

Estêvão exalta amadurecimento no Chelsea em apresentação à seleção: 'Mais forte mentalmente'

O que falta para o São Paulo anunciar Marcos Leonardo? Entenda negociação com Al-Hilal

Lautaro Díaz chega a São Paulo para assinar com o Santos

Corinthians fará pente-fino em contratos após venda em segredo dos direitos de joia da base

Presidente do Santos confirma acordo com três reforços; saiba quem são