Memphis aceita, e Corinthians deverá parcelar valores pendentes com o atacante; veja detalhes

A diretoria do Corinthians, presidida por Osmar Stabile, recebeu uma boa notícia. Memphis Depay e seu estafe aceitaram parcelar os valores que o clube está devendo ao atacante. O holandês terá o que é seu por direito, mas cedeu e concordou em receber o montante em parcelas.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que as partes estão discutindo para definir os detalhes finais da negociação. Ainda resta estabelecer, por exemplo, em quantas parcelas o valor será diluído. As conversas estão caminhando positivamente e um acordo deve ser selado em breve.

O Corinthians tem, no momento, duas principais pendências com Memphis Depay. A primeira diz respeito a metas alcançadas pelo jogador, que foi relacionado para 70% dos jogos e somou 29 participações em gols pela equipe. O valor de R$ 11 milhões deveria ter sido quitado até o último dia 20 de agosto, o que não aconteceu.

Além disso, a alta cúpula alvinegra terá que pagar, a partir do próximo dia 9 de setembro, a primeira parcela das luvas acertadas na contratação do holandês. O montante gira em torno dos 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões na cotação atual).

Com dificuldades no fluxo de caixa e sofrendo para derrubar o transfer ban pela dívida com o Santos Laguna, a diretoria do Corinthians teria que pagar a Memphis, no curto prazo, o valor total de R$ 23 milhões.

A aprovação de Memphis e seu estafe na proposta de parcelamento feita pela alta cúpula alvinegra, portanto, dá mais fôlego ao Corinthians. O clube, agora, corre para quitar a dívida com o Santos Laguna referente à contratação do zagueiro Félix Torres em 2024.

A estratégia de alongar a forma de pagamento de uma dívida com Memphis já havia sido feita com o bônus pela conquista estadual. Os R$ 4,7 milhões a que o atacante teria direito pelo título foram divididos em três parcelas, e duas delas já foram quitadas pela diretoria.

Como diretoria reconstruiu relação com Memphis

Segundo informações obtidas pela Gazeta Esportiva, algumas conversas entre Memphis e a nova diretoria do clube foram fundamentais para a melhora na relação. O holandês entendeu com mais clareza os problemas financeiros e administrativos do Timão, demonstrando compreensão nos bastidores.

O camisa 10 vinha se sentindo distante da alta cúpula corintiana, muito por conta da saída do ex-diretor Pedro Silveira. O dirigente, que atuou como chefe do Departamento Financeiro durante a gestão Augusto Melo, era o elo entre Memphis e a diretoria do Corinthians.

Sem ele, o holandês alegou falta de comunicação, principalmente por conta de algumas pendências financeiras que não haviam sido pagas pelo clube. O Timão chegou a atrasar valores ligados a direitos de imagem, além do prêmio pelo título paulista deste ano.

A situação chateou Memphis, que faltou a um treino da equipe no CT Dr. Joaquim Grava. Naquela ocasião, Osmar Stabile teve uma reunião com o jogador e externou as dificuldades que o clube enfrentava. O caso também gerou cobranças em cima do executivo Fabinho Soldado para que ele exercesse o papel de ponte entre o atleta e a direção.

A conversa foi fundamental para que o holandês compreendesse o cenário financeiro delicado do Timão, algo que ele ainda não havia tomado ciência pela falta de comunicação no período do impeachment de Augusto Melo e a chegada de Stabile. Acostumado ao futebol europeu, o atleta entendeu também que situações como essa são corriqueiras em território brasileiro.

Números de Memphis pelo Corinthians

51 jogos

15 gols

14 assistências

29 participações em gols

27 vitórias, 12 empates e 12 derrotas

