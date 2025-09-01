Topo

Esporte

Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, é anunciado pelo Al-Ahli

01/09/2025 16h13

O meia Matheus Gonçalves, vendido pelo Flamengo por 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões), foi anunciado pelo Al-Ahli nesta segunda-feira.

"É muito especial estar em um clube com um monte de atletas de alto nível, com uma estrutura muito boa. Me sinto privilegiado de estar aqui. A torcida é incrível, muito calorosa, chega até a arrepiar. Estou muito entusiasmado com tudo isso e espero chegar para acrescentar à equipe e conquistar mais títulos para a nossa torcida maravilhosa", disse.

Revelado pelo time Rubro-Negro, o jogador foi destaque no sub-20, mas não teve muitas chances no time de Filipe Luís, disputando 54 jogos em quatro anos e anotando seis gols. Sua despedida do Brasil aconteceu na decisão do título do Intercontinental entre Flamengo e Barcelona, no dia 23 de agosto, vencida pelos cariocas.

No início da janela de transferências, Matheus Gonçalves chegou a ter negociações com Cruzeiro e CSKA, da Rússia, mas o Flamengo recuou.

Companheiros no Al-Ahli

O Al-Ahli é o atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia e conta com dois brasileiros no time: o zagueiro Ibañez, ex-Fluminense, e o atacante Galeno, ex-Porto.

"Um elenco que eu já conhecia bastante. Jogava com alguns no videogame. Mahrez, sou muito fã. Galeno, eu já vi na seleção brasileira quando jogou pelo nosso Brasil. Ibañez, também acompanho desde que ele jogava na seleção pré-olímpica", comentou Gonçalves.

