Topo

Esporte

Marcelo Melo e Rafael Matos são eliminados na segunda rodada do US Open

01/09/2025 20h37

Marcelo Melo e Rafael Matos pararam na segunda rodada do US Open, último Grand Slam do ano, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul - cabeças de chave 15 - derrotaram os brasileiros por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h16min.

O mineiro e o gaúcho deixam o torneio após conquistar do ATP 250 de Winston-Salem, no último mês

"Eles jogaram muito bem e a gente não conseguiu encaixar muito o jogo. Formam uma dupla que acaba jogando bem diferente do padrão normal de todo mundo. Então, temos que estar bem ligados e atentos. Tivemos uma boa chance para sair na frente, mas não deu. Depois, eles acabaram praticamente dominando o jogo todo, a gente sempre atrás, tentando encontrar o caminho, mas hoje não deu", disse Melo.

Melo e Matos

Dupla parou nos cabeças de chave 15.

"Sabemos que em Grand Slam é assim mesmo. Todo dia uma batalha diferente. Algumas coisas a melhorar já para o próximo. Enfim, um jogo muito atípico, que não tem tanta troca de bola, e eles conseguiram encaixar muito, especialmente nas devoluções, onde normalmente não encaixam tanto. Então, tiveram mérito hoje na partida", completou.

Uma única quebra, no quarto game do primeiro set, colocou os adversários na frente no jogo, marcando 6/3. Antes, no terceiro game, Melo e Matos tiveram a chance de quebrar, mas os franceses salvaram. E, no segundo set, foi também um único break, desta vez no quinto game, que fez com que Doumbia e Reboul mantivessem a vantagem e fechassem em 6/4 para seguir no Grand Slam.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Marcelo Melo e Rafael Matos são eliminados na segunda rodada do US Open

Portuguesa anuncia saída de lateral direito para a Chepecoense

Santos avança por zagueiro Alexis Duarte e fica próximo de acerto; veja detalhes

Herói do Mundial sub-20, goleiro do Flamengo treina com a Seleção principal

Vasco contrata zagueiro da seleção colombiana que estava no Galatasaray até o fim de 2026

MP pede afastamento de Andrés, Duilio e Augusto de conselhos do Corinthians

Com gol no fim, Palmeiras vence Real Bétis pela estreia do Mundial de Clubes sub-17

América-MG x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Jean Lucas, do Bahia, celebra primeira convocação à Seleção e relembra sacrifícios na infância

Seleção inicia treinos para encarar o Chile desfalcada e com garotos da base de clubes cariocas

Fluminense abre venda de ingressos para duelos com Bahia e Corinthians; veja preços