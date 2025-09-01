Marcelo Melo e Rafael Matos são eliminados na segunda rodada do US Open

Marcelo Melo e Rafael Matos pararam na segunda rodada do US Open, último Grand Slam do ano, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul - cabeças de chave 15 - derrotaram os brasileiros por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h16min.

O mineiro e o gaúcho deixam o torneio após conquistar do ATP 250 de Winston-Salem, no último mês

"Eles jogaram muito bem e a gente não conseguiu encaixar muito o jogo. Formam uma dupla que acaba jogando bem diferente do padrão normal de todo mundo. Então, temos que estar bem ligados e atentos. Tivemos uma boa chance para sair na frente, mas não deu. Depois, eles acabaram praticamente dominando o jogo todo, a gente sempre atrás, tentando encontrar o caminho, mas hoje não deu", disse Melo.

Dupla parou nos cabeças de chave 15.

"Sabemos que em Grand Slam é assim mesmo. Todo dia uma batalha diferente. Algumas coisas a melhorar já para o próximo. Enfim, um jogo muito atípico, que não tem tanta troca de bola, e eles conseguiram encaixar muito, especialmente nas devoluções, onde normalmente não encaixam tanto. Então, tiveram mérito hoje na partida", completou.

Uma única quebra, no quarto game do primeiro set, colocou os adversários na frente no jogo, marcando 6/3. Antes, no terceiro game, Melo e Matos tiveram a chance de quebrar, mas os franceses salvaram. E, no segundo set, foi também um único break, desta vez no quinto game, que fez com que Doumbia e Reboul mantivessem a vantagem e fechassem em 6/4 para seguir no Grand Slam.