Topo

Esporte

Luisa Stefani avança às quartas de final do US Open pela quinta vez na carreira

01/09/2025 17h47

Nesta segunda-feira, na chave de duplas femininas do Aberto dos Estados Unidos, Luisa Stefani e a húngara Timea Babos derrotaram as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang por 2 a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4. Assim, a brasileira avançou às quartas de final do torneio pela quinta vez na carreira.

A dupla da brasileira chegou a estar abaixo por 4 a 2 no set final, mas emplacou quatro games seguidos, fechando o duelo no quarto match point. As chinesas vinham de vitória contra a russa Alexandra Panova e a chinesa Hanyu Guo, cabeças de chave número 8.

"Estamos muito felizes com essa vaga nas quartas. As chinesas jogaram muito bem. A partida foi uma montanha-russa. Perdemos o momento no segundo set. As coisas passaram a não dar tão certo. Tivemos que ficar lá, nos segurar. Gostei de como competimos no final, em confiar uma na outra e achar uma maneira. Às vezes, o tênis é achar a maneira e conseguimos. Estou orgulhosa de nós por essa vitória", disse Luisa.

Na próxima rodada, elas enfrentam as campeãs do US Open de 2023, a canadense Gabriela Dabrowski e a australiana Erin Routliffe, que derrotaram a espanhola Cristina Bucsa e a norte-americana Nicole Melichar-Martinez por 2 sets a 0.

Dabrowski já formou parceria com Luisa Stefani. Elas chegaram à semifinal do US Open 2021, quando a brasileira lesionou o joelho e teve que sair da quadra de cadeira de rodas. Ela ficou um ano inteiro parada e voltou a jogar apenas em setembro de 2022.

Quinta vez seguida nas quartas do US Open

Luisa Stefani disputará às quartas de final do US Open pela quinta vez na carreira. Em 2021 (com Gabriela Dabrowski) e 2023 (Jennifer Brady), ela alcançou as semifinais. Em 2020 (Hayley Carter) e 2024 (Demi Schuurs), não conseguiu passar de fase.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Fluminense abre venda de ingressos para duelos com Bahia e Corinthians; veja preços

Liverpool oficializa o centroavante Alexander Isak por R$ 957 milhões: 'Novo camisa 9'

MP pede afastamento de ex-presidentes investigados de órgãos do Corinthians

Cuiabano acerta com o Nottingham Forest e deixa Botafogo: "Até logo"

Santos acerta contratação de zagueiro paraguaio Alexis Duarte

Fulham acerta a contratação de Kevin; veja quanto o Palmeiras vai ganhar

Entidade pede R$ 100 milhões ao Fla após fala de dirigente sobre africanos

Vasco anuncia contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta

Surfe: Italo Ferreira bate australiano e mantém vivo sonho do bi mundial

'Ninguém quer mexer com PCC': Caso Mansur impacta conselheiros do Palmeiras

Rampage Jackson se revolta com ameaças após ataque brutal de seu filho