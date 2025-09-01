Luisa Stefani avança às quartas de final do US Open pela quinta vez na carreira

Nesta segunda-feira, na chave de duplas femininas do Aberto dos Estados Unidos, Luisa Stefani e a húngara Timea Babos derrotaram as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang por 2 a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4. Assim, a brasileira avançou às quartas de final do torneio pela quinta vez na carreira.

LUISA STEFANI E TIMEA BABOS LUTAM E VÃO ÀS QUARTAS! ? A dupla confirmada no SP Open venceu um jogo duro contra as chinesas Xu e Yang, por 6/2, 4/6 e 6/4, virando um 2/4 no terceiro set, e se classifica às quartas do US Open! Vamos, meninas! ???? ?Manuela Davies/USTA pic.twitter.com/00lhKQRT3Q ? SP Open (@spopenoficial) September 1, 2025

A dupla da brasileira chegou a estar abaixo por 4 a 2 no set final, mas emplacou quatro games seguidos, fechando o duelo no quarto match point. As chinesas vinham de vitória contra a russa Alexandra Panova e a chinesa Hanyu Guo, cabeças de chave número 8.

"Estamos muito felizes com essa vaga nas quartas. As chinesas jogaram muito bem. A partida foi uma montanha-russa. Perdemos o momento no segundo set. As coisas passaram a não dar tão certo. Tivemos que ficar lá, nos segurar. Gostei de como competimos no final, em confiar uma na outra e achar uma maneira. Às vezes, o tênis é achar a maneira e conseguimos. Estou orgulhosa de nós por essa vitória", disse Luisa.

Na próxima rodada, elas enfrentam as campeãs do US Open de 2023, a canadense Gabriela Dabrowski e a australiana Erin Routliffe, que derrotaram a espanhola Cristina Bucsa e a norte-americana Nicole Melichar-Martinez por 2 sets a 0.

Dabrowski já formou parceria com Luisa Stefani. Elas chegaram à semifinal do US Open 2021, quando a brasileira lesionou o joelho e teve que sair da quadra de cadeira de rodas. Ela ficou um ano inteiro parada e voltou a jogar apenas em setembro de 2022.

Quinta vez seguida nas quartas do US Open

Luisa Stefani disputará às quartas de final do US Open pela quinta vez na carreira. Em 2021 (com Gabriela Dabrowski) e 2023 (Jennifer Brady), ela alcançou as semifinais. Em 2020 (Hayley Carter) e 2024 (Demi Schuurs), não conseguiu passar de fase.