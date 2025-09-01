LBF premia melhores do ano com homenagem a Vendramini; veja vencedores
A LBF (Liga de Basquete Feminino) realizou na noite de hoje a premiação Melhores do Ano LBF 2025, evento que premiou os destaques coletivos e individuais da temporada.
O que aconteceu
Ao todo, a premiação contou com 13 categorias. O Sesi Araraquara, tricampeão consecutivo, dominou a lista: a equipe foi representada, por exemplo, pela melhora defensora, pela MVP das finais e pela sexta jogadora.
Manuela Rios, do São José, foi um dos destaques da premiação. Mesmo com o time sendo eliminado na semifinal para o Sampaio Corrêa, a armadora colombiana levou o prêmio de MVP da temporada e de cestinha da competição (493 pontos).
A premiação não foi só para jogadoras e técnicos. Os melhores árbitros e até o melhor mascote foram premiados.
A temporada da LBF chegou ao fim no último dia 19 de agosto. O Sesi Araraquara fechou a série de até cinco jogos contra o Sampaio Corrêa em 3 a 1 e se sagrou tricampeão, igualando o rival como a segunda equipe com mais títulos da LBF, atrás apenas do Americana. Além disso, o time araraquarense se tornou o primeiro a conquistar o troféu três vezes consecutivas.
Homenagem a Antônio Carlos Vendramini
A noite contou com uma homenagem ao técnico mais vezes campeão da LBF: Antônio Carlos Vendramini. Ele, que morreu em julho aos 74 anos, conquistou quatro títulos da competição e chegou a treinar a seleção feminina de basquete.
Familiares do comandante, ganhador na categoria "Melhor Técnico", compareceram ao evento. A organização fez um tributo a Vendramini, que venceu a competição em 2014, 2015 e 2017, pelo Americana, e em 2018, pelo Vera Cruz Campinas.
Veja os vencedores*
MVP das Finais: Vitoria Marcelino (Sesi)
MVP da Temporada: Manu Rios (São José)
Cestinha da Temporada: Manuela Rios (São José)
Líder em Assistências: Joice (Cerrado)
Líder em Rebotes: Iza Sangalli (Unimed Campinas)
Revelação da Temporada: Maisa Marçal (Cerrado)
Quinteto ideal da Temporada: Manuela Rios (São José), Vitoria Marcelino (Sesi), Iza Sangalli (Campinas), Gabi Guimarães (Sampaio Corrêa) e Aline Moura (Sesi)
Craque da galera: Maisa Marçal (Ourinhos)
Melhor Defensora: Debora (Sesi)
Sexta Jogadora: Sossô (Sesi)
Melhor Técnico: Antônio Carlos Vendramini (homenagem)
Melhor Trio de Arbitragem: Jacob Barreto, Larissa Rodrigues e Gustavo Matias
Melhor Mascote: Otto (Blumenau)
*as categorias que não envolvem estatísticas e o craque da galera foram votadas por técnicos, clubes e pela própria organização da LBF