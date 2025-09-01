LBF premia melhores do ano com homenagem a Vendramini; veja vencedores

A LBF (Liga de Basquete Feminino) realizou na noite de hoje a premiação Melhores do Ano LBF 2025, evento que premiou os destaques coletivos e individuais da temporada.

O que aconteceu

Ao todo, a premiação contou com 13 categorias. O Sesi Araraquara, tricampeão consecutivo, dominou a lista: a equipe foi representada, por exemplo, pela melhora defensora, pela MVP das finais e pela sexta jogadora.

Manuela Rios, do São José, foi um dos destaques da premiação. Mesmo com o time sendo eliminado na semifinal para o Sampaio Corrêa, a armadora colombiana levou o prêmio de MVP da temporada e de cestinha da competição (493 pontos).

A premiação não foi só para jogadoras e técnicos. Os melhores árbitros e até o melhor mascote foram premiados.

A temporada da LBF chegou ao fim no último dia 19 de agosto. O Sesi Araraquara fechou a série de até cinco jogos contra o Sampaio Corrêa em 3 a 1 e se sagrou tricampeão, igualando o rival como a segunda equipe com mais títulos da LBF, atrás apenas do Americana. Além disso, o time araraquarense se tornou o primeiro a conquistar o troféu três vezes consecutivas.

Homenagem a Antônio Carlos Vendramini

Vendramini, técnico referência no basquete feminino, morreu aos 74 anos Imagem: João Pires / LBF

A noite contou com uma homenagem ao técnico mais vezes campeão da LBF: Antônio Carlos Vendramini. Ele, que morreu em julho aos 74 anos, conquistou quatro títulos da competição e chegou a treinar a seleção feminina de basquete.

Familiares do comandante, ganhador na categoria "Melhor Técnico", compareceram ao evento. A organização fez um tributo a Vendramini, que venceu a competição em 2014, 2015 e 2017, pelo Americana, e em 2018, pelo Vera Cruz Campinas.

Veja os vencedores*

MVP das Finais: Vitoria Marcelino (Sesi)

MVP da Temporada: Manu Rios (São José)

Cestinha da Temporada: Manuela Rios (São José)

Líder em Assistências: Joice (Cerrado)

Líder em Rebotes: Iza Sangalli (Unimed Campinas)

Revelação da Temporada: Maisa Marçal (Cerrado)

Quinteto ideal da Temporada: Manuela Rios (São José), Vitoria Marcelino (Sesi), Iza Sangalli (Campinas), Gabi Guimarães (Sampaio Corrêa) e Aline Moura (Sesi)

Craque da galera: Maisa Marçal (Ourinhos)

Melhor Defensora: Debora (Sesi)

Sexta Jogadora: Sossô (Sesi)

Melhor Técnico: Antônio Carlos Vendramini (homenagem)

Melhor Trio de Arbitragem: Jacob Barreto, Larissa Rodrigues e Gustavo Matias

Melhor Mascote: Otto (Blumenau)



*as categorias que não envolvem estatísticas e o craque da galera foram votadas por técnicos, clubes e pela própria organização da LBF